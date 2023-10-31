Эрдоган пригрозил Западу религиозной войной. Какова реакция МИДа Эстонии?

В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что сейчас не видят необходимости вызывать турецких дипломатов. „Турция является нашим союзником в НАТО, и мы надеемся, что Турция, как важный игрок в ближневосточном регионе, сможет внести необходимый вклад в быстрое прекращение конфликта и восстановление стабильности в регионе“, - сообщил советник ведомства по связям с общественностью.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна на выходных сказал Delfi, что любое заявление, обостряющее ситуацию в секторе Газа, - это очень плохо. По его словам, заявление Эрдогана подливает масла в огонь. Позиция Эстонии по-прежнему заключается в том, что ХАМАС совершил крайне жестокую террористическую атаку против Израиля и что последний имеет право защищать себя в рамках международного права.

В понедельник Турция отметила 100 лет со дня провозглашения Республики. Насколько известно Delfi, поскольку министр иностранных дел Маргус Цахкна находился в отпуске, на соответствующее мероприятие он не поехал.

Не сделала этого и министр социальной защиты Сигне Рийсало, которая, судя по расписанию, изначально должна была присутствовать.

По словам руководителя коммуникационного отдела Министерства социальных дел Таави Аудо, министр не участвовала в мероприятии, поскольку с понедельника нуждающимся по всей Эстонии вместо продуктовых наборов начали выдавать продуктовые карточки, и в связи с этим было много дел.

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