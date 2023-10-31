Назначен новый заместитель гендиректора КаПо
С 1 ноября новым заместителем генерального директора Департамента полиции безопасности (КаПо) станет Андрес Ратассепп - в этой должности он сменит уходящего в отставку по собственному желанию Мартина Арпо, сообщила во вторник пресс-служба КаПо.
В настоящее время Ратасепп работает руководителем бюро Полиции безопасности, передает RusERR.
По словам Ратасеппа, он вступает в новую должность в довольно напряженной ситуации с точки зрения безопасности: „В периоды военных кризисов, как агрессии России против Украины, так и в самый разгар конфликта между Израилем и ХАМАС, нам приходится расследовать поврежденную подводную инфраструктуру, разбирать сложные коррупционные дела“.
„Наша задача - максимально эффективно предотвращать и сдерживать угрозы национальной безопасности. Вместе с хорошими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы снизить эти риски в Эстонии“, - добавил Ратасепп.
Заместитель генерального директора КаПо назначается министром внутренних дел по предложению генерального директора Полиции безопасности.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.