Назначен новый заместитель гендиректора КаПо

В настоящее время Ратасепп работает руководителем бюро Полиции безопасности, передает RusERR.

По словам Ратасеппа, он вступает в новую должность в довольно напряженной ситуации с точки зрения безопасности: „В периоды военных кризисов, как агрессии России против Украины, так и в самый разгар конфликта между Израилем и ХАМАС, нам приходится расследовать поврежденную подводную инфраструктуру, разбирать сложные коррупционные дела“.

„Наша задача - максимально эффективно предотвращать и сдерживать угрозы национальной безопасности. Вместе с хорошими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы снизить эти риски в Эстонии“, - добавил Ратасепп.

Заместитель генерального директора КаПо назначается министром внутренних дел по предложению генерального директора Полиции безопасности.

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