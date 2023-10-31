После обращения в суд руководитель социального отдела Мустамяэской управы покидает свой пост

Таллиннский административный суд начал судебное производство в отношении административного акта, составленного социальным работником по защите детства и подписанного заведующей социальным отделом Ли Рюйс. Заявитель просит признать решение Мустамяэской управы от 13 января 2023 года противоправным. По этому решению у матери отобрали ребенка еще до того, как было принято соответствующее судебное решение, то есть при принятии административного решения были нарушены соответствующие правила, на что и обратил внимание адвокат матери ребенка. Из административного суда разбирательство дошло до окружного суда.

По мнению Рийсалу, к работе Мустамяэского социального отдела и к оказанию публичных услуг отсутствует общественный интерес.

„Никакие разбирательства не проводились, - сказал Рийсалу, удивившись словам Бетины Бешкиной. - Еще месяц назад она занимала прямо противоположную позицию“.

„До недавнего времени у нас не было причин сомневаться в компетентности заведующей Мустамяэским социальным отделом Ли Рюйс, однако в августе до Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения и до меня впервые дошла негативная информация о работе Ли Рюйс“, - сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, курирующая социальную сферу. По ее словам, Департамент социальной помощи и здравоохранения немедленно обратился в районную управу за разъяснениями. „Таллинн очень серьезно относится к социальной сфере, в том числе к вопросам благополучия детей и семей. Как только к нам поступает соответствующая информация, все жалобы тщательно проверяются не только на районном уровне, но и Департаментом социальной помощи и здравоохранения. В случае необходимости, как в данном случае, мы вмешиваемся“, - сказала вице-мэр.

„Мы решили, что лучше отступить на шаг, чтобы потом сделать два шага вперед, - сказал старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу, не ответив прямо на вопрос, по какой причине Ли Рюйс уходит со своего поста. - Я не обязан объяснять, речь не идет об общественно значимом человеке“.

В начале октября мы писали о работе Мустамяэского социального отдела („Как мать лишили права воспитывать дочь. Работник по охране детства поставил матери диагноз „нарушение психического здоровья“). Заведующая отделом социального обеспечения Мустамяэской управы Ли Рюйс представила суду мнение, в котором приводила аргументы в пользу того, почему дочь не должна жить с матерью, и выставила мать психически больным человеком.

После публикации статьи на связь с журналистом Eesti Päevaleht вышли несколько семей и юристов, которые тоже жаловались на организацию работы социальных работников по защите детства. Четыре семьи обратились с жалобами на социальных работников Мустамяэской управы в Департамент социального страхования.

Несколько случаев

Нам описали несколько случаев, когда социальные работники представляли суду не соответствующие действительности заявления в отношении родителей детей. До вынесения решений социальные работники не брали на себя труд выяснить, как предусматривает закон, все обстоятельства дела. Не обеспечивалось право родителей на общение с ребенком. Например, если при встрече ребенка и родителя необходимо было присутствие социального работника, то ссылались на то, что у чиновников отсутствует соответствующий ресурс.

Как пояснили в Министерстве социальных дел, когда подается первичная жалоба, касающаяся выполнения социальным работником своих служебных обязанностей, ее рассматривает местное самоуправление. „Если социальный работник действует нечестно, предвзято или нарушает свои служебные обязанности, решение в отношении его принимает руководитель. В соответствии с 38-й статьей Закона об охране детства надзор за выполнением задач местного самоуправления по защите детства и требований, предъявляемых к специалистам, осуществляет также Департамент социального страхования“, - сказала Хелен Йыкс, возглавляющая в Министерстве социальных дел отдел политики защиты детства.

Специалист по вопросам охраны детства не может давать экспертную оценку состояния здоровья родителя.

Как отметила Хелен Йыкс, специалист по вопросам охраны детства не может давать экспертную оценку состояния здоровья родителя. „Ходатайствовать об экспертизе состояния здоровья родителя или о выяснении иных обстоятельств можно в ходе судебного производства“, - пояснила она.

Как уточнила Хелен Йыкс, социальные работники по вопросам охраны детства не имеют доступа к данным о здоровье ребенка или родителей, которые представлены в инфосистеме здоровья. В случае необходимости социальный работник может привлечь соответствующего специалиста, чтобы тот оценил потребность ребенка в помощи, например, работника здравоохранения, который даст профессиональную оценку и предложит ребенку необходимую помощь.

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