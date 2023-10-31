В Ида-Вирумаа из-за выбежавшей на дорогу собаки пострадала женщина

В понедельник 30 октября в 10:13 произошла авария возле Вабадузе, 22 в Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где из-за выбежавшей на дорогу собаки 63-летнему водителю автобуса Scania Citywide пришлось резко затормозить, в результате чего находившаяся в автобусе пожилая женщина упала. Скорая помощь оказала пассажирке первую помощь на месте.

В 11:33 произошла авария возле Палдиски мнт, 227 в Таллинне, где 56-летний мужчина на автобусе Solaris Urbino врезался сзади в легковой автомобиль Mazda 2, которым управляла 69-летняя женщина. В результате столкновения Mazda 2 столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes-Benz E220D 4Matic, которым управлял 47-летний мужчина. В результате аварии пассажирка автобуса — 51-летняя женщина — упала. Ее доставили в больницу.

В 15:50 произошла авария возле Эндла, 60 в Таллинне, где 21-летний мужчина на грузовом автомобиле DAF CF 430 FAN, перестраиваясь на другую полосу, врезался в двигавшийся рядом в том же направлении легковой автомобиль Ford Focus, которым управляла 65-летняя женщина. Грузовик протащил легковушку перед собой на 20-30 метров. Водителя Ford доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .