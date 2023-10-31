Эксперт: в этом году траты каждого жителя Эстонии снизились на 670 евро

Своими рассуждениями аналитик поделился с радионовостями ERR, комментируя экспресс-оценку Департамента статистики, согласной которой в третьем квартале ВВП Эстонии снизился в годовом сравнении на 2,5%.

„То, что у нас упал ВВП на 2,5% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года не настолько страшно, потому что в первом квартале он упал на 3,2%, во втором на 2,9%, в третьем на 2,5%. Скорее всего в четвертом квартале мы увидим что-то меньше 2%, а, может, даже 0%. У нас идет абсолютно нормальный экономически процесс“, - передает слова Лувищука RusERR.

В то же время он отметил, что за этот год вследствие роста цен люди научились активно экономить, потому что у них есть страх за свое будущее.

„По моим подсчетам (эксперт взял за основу информацию о падении ВВП на 2,5%), в среднем каждый человек в Эстонии за год потратил на 670 евро меньше, чем он тратил до этого. Давайте посмотрим на сколько у нас выросли ставки по процентам, на сколько у нас выросла электроэнергия и поймем, что эти деньги сейчас ушли из обычного оборота к продавцам энергоносителей, к банкам, ну и к другим компаниям, которые подняли цены. Производителям и продавцам продуктов питания, розничным сетям и т.д.“, - добавил специалист.

По мнению Лувищука в ближайшее время экономика страны будет восстанавливаться, но медленно.

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