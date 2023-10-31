Государственный концерн Operail беспокоится за свое будущее

За 9 месяцев 2023 года концерн Operail перевёз по Эстонии 1,5 миллиона тонн грузов, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бизнес-доход Operail от грузовых перевозок за 9 месяцев составил 16,9 миллиона евро, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. „Объёмы грузовых перевозок в тоннах снизились больше, чем доходы – в сложных обстоятельствах мы сделали всё возможное, чтобы максимизировать доходы“, – сказал Рауль Тоомсалу, председатель правления концерна.

Если причинами снижения объёмов грузов стали санкции против России и прекращение перевозок несанкционированных российских товаров, то нынешней проблемой стала высокая себестоимость железнодорожных перевозок в Эстонии по сравнению как с ценой шоссейных перевозок, так и с ценами на железнодорожные перевозки в соседних странах. „Например, этой осенью не осуществлялось мультимодальных перевозок эстонского зерна, поскольку урожай был небольшим, и его перевозили грузовиками“, – пояснил Тоомсалу.

Прибыль Operail Group до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за девять месяцев составила 0,2 миллиона евро, а чистый убыток – 3,3 миллиона евро, что было прогнозируемым результатом.

Operail значительно сократил расходную базу, чтобы адаптироваться к сложным обстоятельствам. Концерн сократил половину работников. „Мы упразднили ночные смены на станциях, прекратили обслуживать небольшие станции, закрыли стационарные пункты технического обслуживания и сформировали вместо них мобильные ремонтно-эксплуатационные бригады, переобучили работников, чтобы они могли выполнять задачи нескольких прежних должностей, например: объединили профессии осмотрщика вагонов и помощника машиниста локомотива“, – привёл примеры Тоомсалу.