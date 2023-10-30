В день повреждения газопровода Balticconnector на Балтике потерял якорь и норвежский теплоход

Норвежский танкер Sten Bothnia потерял свой якорь близ Коккола, подтвердил изданию собственник судна. В этот же день повреждение получил и эстонско-финский газопровод Balticconnector.

Sten Bothnia сейчас находится в Таллинне на ремонте. По словам судовладельца, из-за сильного ветра в районе Коккола оборвалась цепь единственного якоря танкера.

По данным Ilta-Sanomat, всё же норвежский танкер не может быть связан с повреждением газопровода Balticconnector, так как судно находилось в это время в Ботническом заливе. А газовая труба пролегает в Финском заливе.

Теплоход Sten Bothnia построен в 2008 году, его длина 144 метра, ширина 23 метра. Он работает под норвежским флагом.

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