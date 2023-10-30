Экономика
30.10.2023, 17:40

Ремонтные работы на железной дороге изменят на выходных расписание поездов

 
Поезд компании Elron
Поезд компании Elron
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В предстоящие субботу и воскресенье (4-5 ноября) на железнодорожной станции Тапа будут проводиться ремонтные работы, которые внесут изменения в расписание движения пассажирских поездов в восточном направлении, сообщает предприятие Elron.

Изменится расписание движения поездов на линиях Таллинн — Раквере, Таллинн — Нарва и Таллинн — Аэгвийду.

Изменения 4 ноября

  • Нарва –Таллинн рейс 23: выход в 18:48 (обычное время 19:39)

  • Выходящий из Таллинна в 21.48 рейс 226 Таллинн — Раквере: в Тапа пересадка на автобус, который прибудет в Раквере в 23.35.

Изменения 5 ноября

  • Раквере — Таллинн, рейс 221: заменен автобусом, выходит в 5.37 (обычное время выхода 6.05) с автобусной остановки „Raudteejaam“ (Раквере). В Тапа пересадка на поезд, который прибудет в Таллинн в 7.28.

  • Таллинн — Нарва, рейс 220: выходит в 7.29 (обычное время выхода 6.55) и прибывает в Нарву в 10.10.

  • Нарва — Таллинн, рейс 223: выходит в 6.50 (обычное время выхода 7.02) и прибывает в Таллинн в 9.37.

  • Нарва — Таллинн, рейс 21: выходит в 10.20 (обычное время выхода в 9.51) и прибывает в Таллинн в 12.39.

  • Аэгвийду — Таллинн, рейс 415: выходит в 11.40 (обычное время выхода 11.50) и прибывает в Таллинн в 12.30.

Посмотреть все изменения расписания можно здесь.

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