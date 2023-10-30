Ремонтные работы на железной дороге изменят на выходных расписание поездов

Раквере — Таллинн, рейс 221: заменен автобусом, выходит в 5.37 (обычное время выхода 6.05) с автобусной остановки „Raudteejaam“ (Раквере). В Тапа пересадка на поезд, который прибудет в Таллинн в 7.28.

Таллинн — Нарва, рейс 220: выходит в 7.29 (обычное время выхода 6.55) и прибывает в Нарву в 10.10.

Нарва — Таллинн, рейс 223: выходит в 6.50 (обычное время выхода 7.02) и прибывает в Таллинн в 9.37.

Нарва — Таллинн, рейс 21: выходит в 10.20 (обычное время выхода в 9.51) и прибывает в Таллинн в 12.39.