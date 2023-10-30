Ремонтные работы на железной дороге изменят на выходных расписание поездов
Изменится расписание движения поездов на линиях Таллинн — Раквере, Таллинн — Нарва и Таллинн — Аэгвийду.
Изменения 4 ноября
Нарва –Таллинн рейс 23: выход в 18:48 (обычное время 19:39)
Выходящий из Таллинна в 21.48 рейс 226 Таллинн — Раквере: в Тапа пересадка на автобус, который прибудет в Раквере в 23.35.
Изменения 5 ноября
Раквере — Таллинн, рейс 221: заменен автобусом, выходит в 5.37 (обычное время выхода 6.05) с автобусной остановки „Raudteejaam“ (Раквере). В Тапа пересадка на поезд, который прибудет в Таллинн в 7.28.
Таллинн — Нарва, рейс 220: выходит в 7.29 (обычное время выхода 6.55) и прибывает в Нарву в 10.10.
Нарва — Таллинн, рейс 223: выходит в 6.50 (обычное время выхода 7.02) и прибывает в Таллинн в 9.37.
Нарва — Таллинн, рейс 21: выходит в 10.20 (обычное время выхода в 9.51) и прибывает в Таллинн в 12.39.
Аэгвийду — Таллинн, рейс 415: выходит в 11.40 (обычное время выхода 11.50) и прибывает в Таллинн в 12.30.
Посмотреть все изменения расписания можно здесь.
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