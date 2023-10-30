Спасательный департамент назвал причину сильного пожара в многоквартирном доме. И объяснил, почему в пожарной команде города не оказалось автолестницы
Жители Вильянди написали после пожара в редакцию Delfi о том, что необходимый для тушения автомобиль с лестницей (автолестница) прибыл на место происшествия с большой задержкой из Тарту. Если бы у спасателей было бы больше лестниц, то, видимо, ущерб был бы меньшим“, - считает один из читателей.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк сообщил сегодня Delfi, что раньше у спасательной команды Вильянди автолестница была. Но некоторое время назад старую машину вывели из эксплуатации, так как она перестала быть пригодной для спасательных работ.
„Автолестница вернется в Вильянди, когда в первой половине 2024 года в эксплуатацию поступят три новых подъемника с корзинами, - заверил Кийк. - По планам, тартуская пожарная часть Аннелинна получит новый подъемник, а их нынешний перейдет в спасательную команду Вильянди“.
По его словам, к сожалению, нужно считаться с тем, что приобретение всей спасательной техники и снаряжения — очень дорогостоящий и длительный процесс. „Автолестницы — очень дорогие машины, почти в два раза дороже основного пожарного автомобиля, - отметил Кийк. - К сожалению, закупка трех новых автолестниц затягивается, так как производитель не смог своевременно выполнить условия поставки“.
Старую автолестницу продали с аукциона и, по данным Спасательного департамента, ее вывезли из Эстонии.
Пожар возник из-за газового оборудования
В пятницу вечером, в 18.55, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в панельном многоквартирном доме в Вильянди по адресу ул. Тооме, 14. Опираясь на предварительные данные, полагали, что причиной пожара стал взрыв баллона газового гриля, но в понедельник выяснилось, что пожар вызвал загоревшийся в комнате газовый обогреватель.
В ходе расследования, проведенного инспекторами Лыунаского спасательного центра выяснилось, что в комнате многоквартирного дома загорелся газовый обогреватель, который жители выбросили на балкон, где баллон устройства взорвался и вызвал масштабный пожар.
Из-за взрыва загорелся балкон верхнего этажа четырехэтажного дома, откуда огонь перекинулся на крышу. Пожар уничтожил примыкающую к балкону комнату. Жителей горящего и соседних домов эвакуировали. Двух человек, которые надышались дымом, скорая помощь доставила в Вильяндискую больницу для медицинского обследования. Серьезно никто не пострадал.
Жилой дома начнут восстанавливать на этой неделе. Мэр Вильянди Мадис Тимпсон сообщил, что жители дома в основном справляются своими силами. С просьбами о помощи в горуправу практически не обращаются.
Городская управа Вильянди открыла расчетный счет для помощи погорельцам. По словам Тимпсона, на сегодняшний день жертвователи перечислили 4052 евро.
Для оказания помощи пострадавшим от пожара людям город Вильянди открыл кризисную линию, номер телефона 435 4724.
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