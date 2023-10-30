Спасательный департамент назвал причину сильного пожара в многоквартирном доме. И объяснил, почему в пожарной команде города не оказалось автолестницы

Жители Вильянди написали после пожара в редакцию Delfi о том, что необходимый для тушения автомобиль с лестницей (автолестница) прибыл на место происшествия с большой задержкой из Тарту. Если бы у спасателей было бы больше лестниц, то, видимо, ущерб был бы меньшим“, - считает один из читателей.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк сообщил сегодня Delfi, что раньше у спасательной команды Вильянди автолестница была. Но некоторое время назад старую машину вывели из эксплуатации, так как она перестала быть пригодной для спасательных работ.

„Автолестница вернется в Вильянди, когда в первой половине 2024 года в эксплуатацию поступят три новых подъемника с корзинами, - заверил Кийк. - По планам, тартуская пожарная часть Аннелинна получит новый подъемник, а их нынешний перейдет в спасательную команду Вильянди“.

По его словам, к сожалению, нужно считаться с тем, что приобретение всей спасательной техники и снаряжения — очень дорогостоящий и длительный процесс. „Автолестницы — очень дорогие машины, почти в два раза дороже основного пожарного автомобиля, - отметил Кийк. - К сожалению, закупка трех новых автолестниц затягивается, так как производитель не смог своевременно выполнить условия поставки“.

Старую автолестницу продали с аукциона и, по данным Спасательного департамента, ее вывезли из Эстонии.

Пожар возник из-за газового оборудования

В пятницу вечером, в 18.55, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в панельном многоквартирном доме в Вильянди по адресу ул. Тооме, 14. Опираясь на предварительные данные, полагали, что причиной пожара стал взрыв баллона газового гриля, но в понедельник выяснилось, что пожар вызвал загоревшийся в комнате газовый обогреватель.

В ходе расследования, проведенного инспекторами Лыунаского спасательного центра выяснилось, что в комнате многоквартирного дома загорелся газовый обогреватель, который жители выбросили на балкон, где баллон устройства взорвался и вызвал масштабный пожар.