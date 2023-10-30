Управа Кесклинна приглашает на совместное зажжение свечей в День всех усопших верных
2 ноября, в День всех усопших верных, управа Кесклинна приглашает поразмышлять о жизни и судьбе наших предков и зажечь в память о них свечу на липовой аллее бульвара Каарли.
Такое поминовение в честь Дня всех усопших верных управа Кесклинна организует впервые. „У Кесклинна связано с этим особенным днем не очень много традиций, однако надеемся, что такой традицией станет совместное зажжение свечей. Благодаря ему помянуть тех, кто нас покинул, смогут и люди, которые не успевают съездить на кладбище вечером буднего дня“, — заявила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
Местоположение ряда свечей на центральной аллее бульвара Каарли символично. Именно у бульвара Каарли в XIV–XVII веках располагалось первое кладбище Таллинна, разбитое за городскими стенами, — кладбище Барбара. Кладбищенская часовня находилась на углу бульвара Каарли и улицы Роозикрантси, а угол самого кладбища достигал обочины современной аллеи.
Зажжение свечей начнется в сумерках 2 ноября в 18:00. На месте будут уличные свечи, но можно принести и свою свечу и поставить ее гореть среди других.
К вечеру Дня всех усопших верных свет свечей заполнит всю аллею. Уборку территории после мероприятия осуществляет партнер управы Кесклинна.
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