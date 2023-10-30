Продуктовый банк: в связи с инфляцией и войной в Украине число нуждающихся может вырасти еще больше

По словам исполнительного директора Продуктового банка Пиета Боерефийна, рост стоимости жизни заставляет людей все чаще обращаться за дополнительной поддержкой, и число нуждающихся в продуктах питания увеличивается с каждым годом. „Продовольственные товары в Эстонии очень дорогие, особенно здоровые продукты питания. В этом году в течение шести месяцев было роздано 2,41 миллиона килограммов продуктов, из которых 2 миллиона килограммов – это „спасенные“ продукты, которые предприятия по различным причинам не могут продать“, – добавил Боерефийн.

Проведенное по заказу бывшего Министерства окружающей среды в 2021 году исследование демонстрирует, что в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Половина пищевых отходов (примерно 84 000 тонн) приходится на неиспользованные продукты питания – пищевые потери. Общая стоимость продуктов питания, утрачиваемых по всей цепочке поставок продовольствия в Эстонии, в целом оценивается в 164 миллиона евро в год.

„В связи с высокой инфляцией, войной в Украине, повышением налога с оборота и сложной экономической ситуацией мы прогнозируем, что число нуждающихся может вырасти еще больше. Мы призываем все магазины, производителей, поставщиков, фермеров, пункты общественного питания и сектор HoReCa жертвовать свои непроданные продукты питания Продуктовому банку“, – сказал Боерефийн. Внести свой вклад могут и частные лица, передавая Продуктовому банку свои излишки садовой продукции (яблоки, тыква и т. д.).

Prisma Peremarket сотрудничает с Продуктовым банком уже более десяти лет, направляя излишки продуктов питания из своих магазинов в помощь нуждающимся. В 2022 году сотрудничество с Продуктовым банком помогло Prisma спасти от выброса 206 тонн продуктов питания и направить их нуждающимся.

Руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг отмечает, что в настоящее время потребительские тенденции способствуют одновременно как экономии продуктов питания, так и их расточительству.