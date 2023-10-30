ЧП и криминал
30.10.2023, 13:36

В Таллинне задержали граждан Ирана: у них были временные документы, выданные Латвией

 
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

29 октября патруль погранпункта Пыхьяской префектуры проверил в таллиннском порту Ванасадам мужчину, который изначально не смог предъявить удостоверяющие личность документы.

Мужчина утверждал, что его документы находятся в расположенном рядом с терминалом отеле. Патруль вместе с мужчиной направился в номер отеля, где находились еще трое человек: две женщины и один мужчина.

Они предъявили выданные Латвией гражданам Ирана свидетельства о регистрации лиц, ходатайствующих об убежище. Граждан Ирана задержали и доставили в Центр временного содержания. Обстоятельства происшествия выясняются.

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