30.10.2023, 18:28
Автомобили с российскими номерными знаками вывозят из Эстонии, а не перерегистрируют(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
С августа в дорожно-транспортном регистре Эстонии перерегистрировано восемь легковых автомобилей и два мотоцикла, страной происхождения которых указана Российская Федерация. Значительно большее количество автомобилей с российскими номерными знаками пересекли за последние месяцы восточную границу.
В сентябре правительство запретило въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками и обязало находящиеся в стране автомобили перерегистрировать к 13 марта 2024 года. Если владелец транспортного средства не хочет его регистрировать, он обязан вывезти его из страны. Как отмечает Транспортный департамент, за последние полтора месяца количество перерегистраций автомобилей с российскими номерами существенно не увеличилось.