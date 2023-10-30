Автомобили с российскими номерными знаками вывозят из Эстонии, а не перерегистрируют

В сентябре правительство запретило въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками и обязало находящиеся в стране автомобили перерегистрировать к 13 марта 2024 года. Если владелец транспортного средства не хочет его регистрировать, он обязан вывезти его из страны. Как отмечает Транспортный департамент, за последние полтора месяца количество перерегистраций автомобилей с российскими номерами существенно не увеличилось.