Экономика
30.10.2023, 18:28

Автомобили с российскими номерными знаками вывозят из Эстонии, а не перерегистрируют

 (3)
С 13 сентября действует запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками. Находящие на территории страны автомобили необходимо перерегистрировать не позднее 13 марта 2024 года.
С 13 сентября действует запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками. Находящие на территории страны автомобили необходимо перерегистрировать не позднее 13 марта 2024 года.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

С августа в дорожно-транспортном регистре Эстонии перерегистрировано восемь легковых автомобилей и два мотоцикла, страной происхождения которых указана Российская Федерация. Значительно большее количество автомобилей с российскими номерными знаками пересекли за последние месяцы восточную границу.

В сентябре правительство запретило въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками и обязало находящиеся в стране автомобили перерегистрировать к 13 марта 2024 года. Если владелец транспортного средства не хочет его регистрировать, он обязан вывезти его из страны. Как отмечает Транспортный департамент, за последние полтора месяца количество перерегистраций автомобилей с российскими номерами существенно не увеличилось.

На минувшей неделе начальник отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента Мяртен Сурва сказал изданию Delfi Ärileht, что в августе процедуру регистрации прошли четыре автомобиля и мотоцикл, в сентябре два автомобиля и мотоцикл и в октябре до 24 октября — два легковых автомобиля, страной происхождения которых является Российская Федерация. Речь идет о транспортных средствах, принадлежащих частным лицам.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии