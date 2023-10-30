Министерство обороны выплатило 10 млн евро местным самоуправлениям, связанным с полигоном Нурсипалу

„Мы пообещали оказать дополнительную поддержку местным самоуправлениям, непосредственно связанным с полигоном Нурсипалу, и выполнили это обещание“, – сказал министр обороны Ханно Певкур, который заявил, что цель единовременной поддержки состоит в первую очередь в том, чтобы дать возможность регионам инвестировать в качество жизни, которое компенсировало бы воздействие полигона.

При этом государство не налагает существенных ограничений на использование денег самоуправлениями. „Местные власти сами лучше всех знают, как использовать эти деньги и в чем больше всего нуждаются местные жители“, – отметил Певкур.

Субсидия в размере 10 млн евро предназначена в качестве единовременной меры по улучшению качества жизни четырех местных самоуправлений, связанных с расширением полигона. Три миллиона евро достались волости Выру, два миллиона евро – волости Антсла, еще два миллиона евро – волости Рыуге и три миллиона евро – городу Выру.

Срок использования субсидии – с 2023 по 2024 год, но при необходимости получатель субсидии может подать ходатайство о продлении срока.

Кроме того, на прошлой неделе Министерство обороны выплатило компенсации в размере 1,35 млн евро 16 местным самоуправлениям, расположенным в зоне влияния полигонов.

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