31.10.2023, 07:20
Осужденный за изнасилование школьницы суданец: „Тюремные охранники избили меня до крови“(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Суданец, который предстал перед судом из-за насилия в тюрьме, в своих показаниях заявил, что он был жертвой, и что насилие было лишь формой самообороны, пишет Eesti Päevaleht.
В четверг в Тартуском уездном суде продолжилось дело, в котором Мухаммад Ибрагим Усман, приговоренный к тюремному заключению за изнасилование школьницы в прошлом году, обвиняется в применении насилия в отношении сокамерников и тюремных надзирателей. Согласно обвинительному акту, помимо нанесения телесных повреждений заключенному, Усман четыре раза угрожал тюремным охранникам, обещая их убить.