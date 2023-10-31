ЧП и криминал
31.10.2023, 07:20

Осужденный за изнасилование школьницы суданец: „Тюремные охранники избили меня до крови“

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Мохаммад Ибрагим Усман считает, что сокамерники и официальные лица обращаются с ним расистски, что и является причиной всех проблем.
Мохаммад Ибрагим Усман считает, что сокамерники и официальные лица обращаются с ним расистски, что и является причиной всех проблем.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Суданец, который предстал перед судом из-за насилия в тюрьме, в своих показаниях заявил, что он был жертвой, и что насилие было лишь формой самообороны, пишет Eesti Päevaleht.

В четверг в Тартуском уездном суде продолжилось дело, в котором Мухаммад Ибрагим Усман, приговоренный к тюремному заключению за изнасилование школьницы в прошлом году, обвиняется в применении насилия в отношении сокамерников и тюремных надзирателей. Согласно обвинительному акту, помимо нанесения телесных повреждений заключенному, Усман четыре раза угрожал тюремным охранникам, обещая их убить.

На более раннем судебном заседании Дмитрий (имя изменено - ред.), с которым Усман подрался в тюремном туалете в декабре прошлого года, рассказал свою версию произошедшего. На слушаниях, состоявшихся в четверг, настала очередь Усмана поделиться его версией инцидента.

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