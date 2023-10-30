Спасательный департамент: страшный пожар в жилом доме возник не из-за гриля, а другого газового оборудования

Из-за взрыва загорелся балкон верхнего этажа четырехэтажного многоквартирного дома, откуда огонь перекинулся на двускатную крышу. Пожар уничтожил примыкающую к балкону комнату. Жителей горящего и соседних домов эвакуировали. Двух человек, которые надышались дымом, скорая помощь доставила в Вильяндискую больницу для медицинского обследования. Серьезно никто не пострадал.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. Окончательно огонь был потушен ночью в 00.48. Огнем уничтожена значительная часть крыши здания. С балкона огонь перекинулся в комнату, которая сильно пострадала, но дальше огонь не распространился.

Все квартиры в доме сильно пострадали от воды. На месте происшествия работали спасатели из Вильянди, Сууре-Яани, Мустла, Абья-Палуоя, Аннелинна, Кыпу и Пыльтсамаа, был доставлен автомобиль с выдвижной лестницей. Спасательными работами руководил глава оперативного штаба Лыунаского спасательного центра.

Точные причины пожара выяснятся в ходе разбирательства. Не подтвердилось первоначальное предположение о том, что причиной пожара могла стать неисправность газового гриля. Взорвалась часть другого газового прибора, происхождение которой сейчас выясняется.

Для оказания помощи пострадавшим от пожара людям город Вильянди открыл кризисную линию, номер телефона 435 4724.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.