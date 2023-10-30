Руководитель комиссии Рийгикогу по иностранным делам отправился в Турцию. Там обсудят поддержку Украины и вступление Швеции в НАТО

По словам Михкельсона, основные темы визита – поддержка Украины в условиях развязанной Россией агрессивной войны, а также вступление Швеции в НАТО. „Я рад, что протоколы к Североатлантическому договору, касающиеся вступления Швеции в альянс, поступили на ратификацию в парламент Турции. Надеюсь, что вскоре страна станет полноценным членом НАТО“, – сказал он.

Во время встреч также планируется обсудить ситуацию на Южном Кавказе и влияние войны Израиля против ХАМАС на безопасность в регионе Ближнего Востока.

По словам Михкельсона, для Эстонии важно сотрудничество с Турцией в сфере обороны. „Турция – наш важный партнер и союзник по НАТО. Одним из подтверждений наших хороших отношений может служить подписанное на позапрошлой неделе министрами обороны соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и договор о поставке порядка 230 колесных бронетранспортеров, что напрямую укрепит безопасность Эстонии“, – сказал он.

В рамках визита руководители комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран встретятся с председателем комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуатом Октаем, председателем комиссии по государственной обороне Хулуси Акаром и председателем единой комиссии ЕС и Турции Исмаилом Эмрахом Караелом. Также запланированы встречи с советником президента Турции по внешней политике и безопасности, бывшим руководителем комиссии по иностранным делам парламента Турции Акифом Чагатаем Кылычем, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и заместителем министра иностранных дел Мехметом Кемалем Бозаем.

Помимо Михкельсона, в визите принимают участие председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс и председатель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилёнис.

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