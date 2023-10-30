Руководитель торговой сети: стоимость покупательской корзины после увеличения НСО вырастет меньше чем на 1 евро

„Согласно последнему исследованию Kantar Emor, пятая часть респондентов планирует купить промтовары и различные продтовары длительного хранения заранее, то есть ещё до конца года. Можно не сомневаться, что в этом году мы увидим с размахом организованные рекламные кампании, призывающие людей делать покупки про запас. Голубая мечта всех коммерсантов, чтобы в конце года склады опустели, но, на самом деле, разница в деньгах не так уж велика. Например, цена продуктовой корзины стоимостью 50 евро исключительно за счёт НСО вырастет всего на 80 центов, а цена телевизора стоимостью 700 евро из-за налога станет всего на 11,6 евро больше“, – сказал Лауринг.

„Повышение налога с продаж — это лакмусовая бумажка, которая показывает, как ведут себя предприниматели, — стараются они сделать повышение цен как можно более безболезненным для потребителей или хотят увеличить прибыль. Поэтому в ближайшие месяцы людям стоит обращать больше внимания на то, как изменится цена их средней продуктовой корзины. Если она вырастет не на один евро, а на пять или шесть, значит что-то не так“, – считает Лауринг.

„От производителей к нам поступает информация, что разные сети планируют поднять цены на месяц-два раньше и на 5-7%. Так что может случиться, что упомянутый выше телевизор в новом году уже будет стоить 799 евро“, – сказал Лауринг.

„Впереди нас ждёт продолжающийся экономический спад, и людям следовало бы реалистично оценивать, нужен ли им вообще этот новый телевизор. Также было бы разумно в это Рождество немного проще подойти к вопросу подарков и, конечно же, сравнивать цены в магазинах в целом“, — посоветовал Лауринг.

Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.

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