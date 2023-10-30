Государство переходит на систему продуктовых карт для нуждающихся(12)
С понедельника, 30 октября, вместо прежних продовольственных пакетов нуждающемся будут выдавать продуктовые карточки, передает RusERR.
Теперь люди, включенные в список получателей продовольственной помощи, смогут покупать продукты и предметы первой необходимости в магазинах Rimi по всей Эстонии, сообщает Минсоцдел.
На продовольственную карту будет начисляться 30 евро на человека в квартал. На семью выделяется одна продовольственная карта, на которую перечислят всю сумму пособия семьи, и деньги должны быть использованы в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий квартал. При этом по продовольственной карте можно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости. При переходе на карты снизится нагрузка на социальных работников органов местного самоуправления.
По словам представителя Министерства социальных дел Теа Варрак, система продовольственных карточек является новым решением в Европе: „В других странах уже тестировали подобный метод, но ни одна страна еще полностью не перешла на систему продовольственных карт“.
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