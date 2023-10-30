Новости Эстонии
30.10.2023, 12:35

В тихом спальном районе планируют построить круглосуточную заправку. Жители: „Волость не думает о благополучии детей“

 
Старейшина: „Нет ни одной существенной причины ее не строить!“
В жилом районе деревни Аллику волости Сауэ планируется построить круглосуточную заправочную станцию. Это вызывает неудовольствие местных жителей.
В жилом районе деревни Аллику волости Сауэ планируется построить круглосуточную заправочную станцию. Это вызывает неудовольствие местных жителей.
ФОТО: Erakogu

Жители деревни Аллику волости Сауэ недовольны тем, что в их жилом районе планируют открыть круглосуточную заправочную станцию, пишет Delfi Ärileht.

Застройщиком АЗС является компания Vanamänniku. Жители очень недовольны, поскольку рядом с Veskimöldre Rimi, через дорогу от планируемой Vanamänniku, уже и так будет построена заправочная станция. Заправочная станция, запланированная Vanamänniku, будет открыта 24 часа в сутки и расположится вблизи рядных и жилых домов.

Местные жители обеспокоены безопасностью, так как в этом районе много детей. Например, на улице Пийгипуу живут 20 маленьких детей. Также, по их мнению, важно защитить среду проживания от чрезмерного шума.

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