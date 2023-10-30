В тихом спальном районе планируют построить круглосуточную заправку. Жители: „Волость не думает о благополучии детей“

Застройщиком АЗС является компания Vanamänniku. Жители очень недовольны, поскольку рядом с Veskimöldre Rimi, через дорогу от планируемой Vanamänniku, уже и так будет построена заправочная станция. Заправочная станция, запланированная Vanamänniku, будет открыта 24 часа в сутки и расположится вблизи рядных и жилых домов.