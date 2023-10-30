30.10.2023, 12:35
В тихом спальном районе планируют построить круглосуточную заправку. Жители: „Волость не думает о благополучии детей“
Старейшина: „Нет ни одной существенной причины ее не строить!“
ФОТО: Erakogu
Жители деревни Аллику волости Сауэ недовольны тем, что в их жилом районе планируют открыть круглосуточную заправочную станцию, пишет Delfi Ärileht.
Застройщиком АЗС является компания Vanamänniku. Жители очень недовольны, поскольку рядом с Veskimöldre Rimi, через дорогу от планируемой Vanamänniku, уже и так будет построена заправочная станция. Заправочная станция, запланированная Vanamänniku, будет открыта 24 часа в сутки и расположится вблизи рядных и жилых домов.