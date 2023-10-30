Назван самый экологически чистый торговый центр Таллинна

13% ответивших на вопрос „Какой торговый центр в Таллинне самый экологичный и устойчивый?“ сказали, что считают таким именно центр Ülemiste. Свое мнение по этому вопросу сформировали 35% респондентов. „Вопрос экологичности был поднят в исследовании по мониторингу торговли впервые. Тот факт, что более трети респондентов посчитали этот вопрос важным и смогли на него ответить, является для нас приятным сюрпризом“, - сказала руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм. Однако очевидно, что осведомленность людей о воздействии торговых центров на окружающую среду еще не исчерпана.

Опрос показал, что само понятие „экологичность“ означает для респондентов совершенно разные вещи. 36% респондентов отметили, что торговый центр является экологичным, если до него можно добраться экологически чистым способом. Значительная часть респондентов считает важным предложение многоразовых сумок или коробок, в которых можно взять товар с собой, также важен внешний вид центра: если в здании много растений и зелени, то он сразу воспринимается как более экологичный. Респонденты также отмечают, что признаком экологичности является наличие в центре бесплатной питьевой воды, а также организация сортировки и сбора упаковки.

Однако на энергоэффективность здания обратили внимание несколько меньше людей, чем ожидалось: только 20% респондентов отметили, что центр, в котором особое внимание уделяется энергоэффективности, является экологически чистым и устойчивым. Респонденты также неожиданно низко оценили важность экологичного отопления и освещения - 14% и 13% соответственно.