Назван самый экологически чистый торговый центр Таллинна
Согласно результатам последнего исследования, проведенного компанией Kantar, посетители считают Ülemiste Centre самым экологически чистым торговым центром.
13% ответивших на вопрос „Какой торговый центр в Таллинне самый экологичный и устойчивый?“ сказали, что считают таким именно центр Ülemiste. Свое мнение по этому вопросу сформировали 35% респондентов. „Вопрос экологичности был поднят в исследовании по мониторингу торговли впервые. Тот факт, что более трети респондентов посчитали этот вопрос важным и смогли на него ответить, является для нас приятным сюрпризом“, - сказала руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм. Однако очевидно, что осведомленность людей о воздействии торговых центров на окружающую среду еще не исчерпана.
Опрос показал, что само понятие „экологичность“ означает для респондентов совершенно разные вещи. 36% респондентов отметили, что торговый центр является экологичным, если до него можно добраться экологически чистым способом. Значительная часть респондентов считает важным предложение многоразовых сумок или коробок, в которых можно взять товар с собой, также важен внешний вид центра: если в здании много растений и зелени, то он сразу воспринимается как более экологичный. Респонденты также отмечают, что признаком экологичности является наличие в центре бесплатной питьевой воды, а также организация сортировки и сбора упаковки.
Однако на энергоэффективность здания обратили внимание несколько меньше людей, чем ожидалось: только 20% респондентов отметили, что центр, в котором особое внимание уделяется энергоэффективности, является экологически чистым и устойчивым. Респонденты также неожиданно низко оценили важность экологичного отопления и освещения - 14% и 13% соответственно.
Центр Ülemiste уже много лет стремится к достижению устойчивости и имеет престижный экологический знак BREAAM In-Use. Помимо многолетних инвестиций в энергоэффективность, в последние годы Ülemiste закупает только экологически чистую энергию. Центр Ülemiste также отличается ориентированными на пользователя решениями (различные зоны отдыха, бесплатные точки питьевой воды, разнообразные меры по обеспечению доступности), обширной велосипедной инфраструктурой и хорошим сообщением с общественным транспортом. Ülemiste полностью поддерживает экологические пилоты и инициативы, такие как „умные“ урны и первый запуск многоразовой упаковки Ringo в кафе и ресторанах.
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