Глава МИД Эстонии прокомментировал резкие высказывания Эрдогана

„Я задаю вопрос Западу: вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?“, — сказал Эрдоган. Президент Турции также приветствовал решение жителей Газы „не покидать свои дома перед лицом бомбардировок угнетателя“.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя слова Эрдогана, подчеркнул, что каждое слово, которое ведет к эскалации ситуации в секторе Газа, это очень плохой знак.

„Сказанное Эрдоганом лишь раздувает огонь“, - заметил Цахкна и добавил, что в результате эскалации страдают прежде всего гражданские лица.

По словам министра, позиция Эстонии по-прежнему состоит в том, что ХАМАС совершил очень жестокую террористическую атаку против Израиля, и у государства есть право защищать себя в рамках международного права.

„В то же время мы говорим, что должны обеспечить элементарную поддержку гражданскому населению, которое остается в этих жерновах“, - отметил Цахкна и сказал, что нужно создать гуманитарные коридоры.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства Эстонии, наша страна и в дальнейшем будет оказывать Палестине гуманитарную помощь, но физически помочь жителям Газы очень трудно.

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