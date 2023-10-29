29.10.2023, 16:48
ФОТО | В ДТП в Тартумаа погибли два человека(7)
Сегодня в 14.50 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП в селе Кооги (Тартумаа), в котором погибли два человека.
По предварительной информации, автомобиль Opel на пологом повороте вылетел с трассы в водоем. В машине были обнаружены двое мужчин, которые погибли на месте аварии.
Обстоятельства ДТП выясняются. Подробности полиция сообщит позже.
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