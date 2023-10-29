ФОТО | В Ласнамяэ открыли спортивные и игровые площадки на новой дорожке в Кадриорг

До сегодняшнего дня площадки были закрыты ограждениями. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства после проверки убрал ограждения и теперь площадки доступны для использования.

„Новая велосипедно-пешеходная дорожка – хороший пример того, как развитие района способствует поддержке здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы у жителей было больше зеленых зон и возможностей для проведения спортивного досуга“, – сказала старейшина управы Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе строительства велосипедно-пешеходной дорожки вдоль нее было оборудовано несколько спортивных и игровых площадок, а также площадка для уличного баскетбола.

Велосипедно-пешеходная дорожка Тондираба-Кадриорг была открыта в августе этого года. Новый участок дороги длиной 1,1 км в основном проходит параллельно улице Лийкури. В будущем велосипедно-пешеходная дорожка станет частью зеленого коридора, который свяжет Кадриорг с восточной границей города.

Зоны движения пешеходов и велосипедистов на дорожке разделены, при этом пешеходная зона вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – покрыта асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой проложена покрытая измельченной корой беговая дорожка.

Вдоль пешеходно-велосипедной дорожки построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора. Для велосипедистов на дорожке установлен велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Кроме того, вдоль дороги высажено большое количество деревьев и созданы благоустроенные зоны, превращающие ее в зеленый оазис.

Строительные работы провела компания ATEMO OÜ, они обошлись в 2 100 000 евро. Город Таллинн получил поддержку проекта из структурных фондов ЕС. Документация проекта была подготовлена OÜ Keskkonnaprojekt, а ландшафтно-архитектурное решение – компанией OÜ Lootusprojekt.

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