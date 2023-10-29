ГАЛЕРЕЯ | Своеобразный рекорд? В Вильянди уже в октябре установили новогоднюю елку

Ранее новогоднюю ель устанавливали в последних числах ноября, с тем, чтобы в первое воскресенье декабря отметить Первый адвент.

Власти Вильянди ежегодно ищут для украшения города подходящую новогоднюю елку, но на сей раз далеко искать не пришлось, красавица росла на пути строительства дорожки для легкого транспорта.

„Мы решили использовать эту возможность, которая сама упала нам в руки, и порадовать в этом году горожан пораньше. Здорово, что мы смогли красивому дереву придать новую значимость и в то же время сэкономить на расходах“, - сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.