Новости Эстонии
29.10.2023, 13:06

ГРАФИК | Тревожные цифры: за неделю многократно выросло число госпитализированных из-за коронавируса

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Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус
ФОТО: ESTER VAITMAA

По данным Департамента здоровья, на 42-й неделе зарегистрировано 814 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на треть, наибольший рост зафиксирован среди маленьких детей и пожилых людей.

В госпитализации нуждались 86 человек. И здесь рост показателя многократный: неделей ранее в больницы с COVID-19 попали 38 больных.

На интенсивной терапии находится 1 пациент. Люди в возрасте старше 60 лет составляют 95,2% всех пациентов, госпитализированных по COVID-19.

Индекс репродукции (коэффициент заражаемости) коронавируса R составил по Эстонии 1,25.

На графике: рост заболеваемости (в процентах) за неделю в различных возрастных категориях

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