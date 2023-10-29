ГРАФИК | Тревожные цифры: за неделю многократно выросло число госпитализированных из-за коронавируса

В госпитализации нуждались 86 человек. И здесь рост показателя многократный: неделей ранее в больницы с COVID-19 попали 38 больных.

На интенсивной терапии находится 1 пациент. Люди в возрасте старше 60 лет составляют 95,2% всех пациентов, госпитализированных по COVID-19.

Индекс репродукции (коэффициент заражаемости) коронавируса R составил по Эстонии 1,25.

На графике: рост заболеваемости (в процентах) за неделю в различных возрастных категориях

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