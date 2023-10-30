В каком банке выгоднее открыть срочный вклад и что обязательно нужно учитывать?
Шестимесячный Euribor уже превысил 4%, в связи с чем банки стали делать все более и более заманчивые предложения по срочным вкладам. И хотя инфляцию они не обгоняют, вложить деньги под процент сейчас – значительно выгоднее, чем позволить им просто лежать под матрасом. Газета „МК-Эстония“ узнала, какие банки предлагают самые выгодные условия по вкладам и стоит ли сейчас нести туда свои накопления.
В понедельник, 2 октября, шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor выросла до 4,138%. Этот рост произошел на фоне решения Европейского центробанка поднять базовую процентную ставку до 4,5%. Предыдущее максимальное значение Euribor, от которого в Эстонии зависят выплаты по кредитам, было зафиксировано зимой 2008 года на уровне 5,448%.
Многие банки в этой связи обновили предложения по срочным вкладам, подняв ставки. Но стоит ли торопиться и нести им свои деньги? Возможно, ставка вырастет еще, и проценты по вкладам тоже станут больше? И, может быть, лучше подождать очередного повышения процентной ставки?
Ставки сделаны
Экономический эксперт Райво Варе считает, что ставки по депозитным вкладам в банках существенно расти уже не будут.
„Если где-то будут предлагать ставки значительно выше, надо опасаться того, что у банка – проблемы с ликвидностью, – предупреждает Варе. – Общий предполагаемый уровень Euribor где-то на этом значении и остановится. Так что я думаю, что этот уровень – более или менее удобоваримый. Если есть свободные деньги, которые в данный момент некуда инвестировать, а инфляция съедает их ценность, то есть смысл положить их в банк под проценты“.
Мартин Кырв, руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS, говорит, что Euribor еще пока не достиг своего пика, но уже очень близок к нему.
„По прогнозу Swedbank, цикл повышения процентных ставок Европейским центральным банком завершен, и процентные ставки останутся на нынешнем уровне до второго квартала следующего года, – поясняет Кырв. – Euribor – это не то же самое, что ставки по депозитам. Будет ли происходить дальнейшее повышение ставок по депозитам и на сколько – зависит от монетарной политики, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько быстро будет снижаться инфляция в еврозоне, как предприятия и домохозяйства будут справляться с текущей инфляционной и экономической ситуацией и т. д. Это зависит и от того, как поведет себя Euribor в отношении базовой ставки центрального банка, и мы, безусловно, будем следить за развитием событий на рынке депозитов“.
Он добавляет: „Поскольку люди по-прежнему проявляют большой интерес к размещению свободных средств, мы, конечно, хотим предложить им максимально выгодные процентные ставки. С другой стороны, если Центральный банк прекратит повышать процентные ставки, это, безусловно, затормозит рост депозитных ставок, а уже при нынешних уровнях базовых ставок можно ожидать, что в долгосрочной перспективе эти уровни будут способствовать возвращению к целевому уровню инфляции. Депозитные ставки в Эстонии уже сейчас – одни из самых высоких в еврозоне и очень привлекательны“.
Вложить можно, доложить нельзя
Рассматривая условия по вкладам в разных банках, стоит учесть важный момент: важен период, на который человек кладет деньги в банк под проценты. Этот период фиксируют в договоре, и забрать деньги раньше срока, ровно как и доложить что-то к имеющейся сумме до окончания договора, нельзя.
Руководитель отдела обслуживания клиентов Luminor Каспар Корк рассказывает, что в начале августа они повысили процентные ставки по срочным депозитам в Luminor на все предлагаемые периоды, которые больше всего интересовали клиентов.
„Наши клиенты все больше интересуются более короткими срочными вкладами – на 3, 6 или 9 месяцев. Больший интерес к этим периодам обусловлен частыми изменениями процентных ставок, – объясняет Корк. – С начала года рост портфеля срочных вкладов частных клиентов составил 50%. Наши процентные ставки в Эстонии и других странах Балтии – одни из самых высоких в Европейском союзе. Мы постоянно следим за рынком и предлагаем нашим клиентам конкурентоспособную процентную ставку“.
Мартин Кырв из Swedbak объясняет, что, открывая срочный вклад, человек сам выбирает его срок. В Swedbank можно выбрать срочный вклад на 1, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца.
„Процентная ставка по вкладу будет равна процентной ставке, действующей на момент открытия вклада для соответствующего срока. Если за это время процентные ставки по вкладам повысятся или понизятся, то к уже заключенному договору будет по-прежнему применяться процентная ставка, которая была указана в договоре на момент открытия вклада, – отмечает Кырв. – Swedbank удерживает подоходный налог с процентного дохода и перечисляет его в Налогово-таможенный департамент. Удержанный подоходный налог автоматически отражается в декларации о доходах клиента“.
Он добавляет, что при желании клиент может выбрать решение, при котором вклад автоматически продлевается.
„В этом случае вклад автоматически пролонгируется на выбранный срок вклада по процентной ставке, действующей на момент продления. Клиент может выбрать, продлевать ли срок вклада только на основную сумму или с уже заработанными процентами“, – отмечает он.
Однако, по словам Кырва, есть важный нюанс, который всем нужно знать: „Внесение дополнительных платежей в течение срока вклада невозможно. При необходимости договор о вкладе может быть расторгнут и досрочно, но в этом случае банк не будет выплачивать проценты за период вклада. Вклад будет зачислен на счет клиента сразу после расторжения договора. У банков разные условия, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними. Swedbank не взимает штраф или плату за обслуживание при расторжении договора о вкладе и не удерживает деньги, однако в некоторых других банках могут быть иные условия“.
Если вы опасаетесь, что не сможете сохранить деньги до конца срока вклада, по словам Кырва, вы можете снизить этот риск, открыв несколько вкладов.
„Клиенты могут открыть несколько вкладов с различными сроками и суммами – в зависимости от своих будущих планов и потребностей“, – советует он.
Альтернативное решение
Если нужной суммы, которую можно положить на вклад и забыть до окончания его срока нет, а копить все равно хочется, банки предлагают альтернативу. Это – специальный счет, который можно в любой момент пополнять и с которого в любой момент можно переводить деньги.
Там процентная ставка меньше, и проценты начисляют исходя из реального срока, в течение которого сумма находилась на счету.
Обычно расчет идет ежедневно, а выплата происходит один раз в определенный период.
Swedbank: Накопитель – 2%
Luminor: Резервный вклад – 2%
SEB: Накопительный вклад – 1,8%
LHV: Вклад до востребования – 0,01%
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