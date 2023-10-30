В каком банке выгоднее открыть срочный вклад и что обязательно нужно учитывать?

В понедельник, 2 октября, шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor выросла до 4,138%. Этот рост произошел на фоне решения Европейского центробанка поднять базовую процентную ставку до 4,5%. Предыдущее максимальное значение Euribor, от которого в Эстонии зависят выплаты по кредитам, было зафиксировано зимой 2008 года на уровне 5,448%.

Многие банки в этой связи обновили предложения по срочным вкладам, подняв ставки. Но стоит ли торопиться и нести им свои деньги? Возможно, ставка вырастет еще, и проценты по вкладам тоже станут больше? И, может быть, лучше подождать очередного повышения процентной ставки?

Ставки сделаны

Экономический эксперт Райво Варе считает, что ставки по депозитным вкладам в банках существенно расти уже не будут.

„Если где-то будут предлагать ставки значительно выше, надо опасаться того, что у банка – проблемы с ликвидностью, – предупреждает Варе. – Общий предполагаемый уровень Euribor где-то на этом значении и остановится. Так что я думаю, что этот уровень – более или менее удобоваримый. Если есть свободные деньги, которые в данный момент некуда инвестировать, а инфляция съедает их ценность, то есть смысл положить их в банк под проценты“.

Мартин Кырв, руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS, говорит, что Euribor еще пока не достиг своего пика, но уже очень близок к нему.