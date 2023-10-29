Нехватка жизненно важных лекарств: почему в Эстонии их просто не достать?

1. Впереди зима, сезон, когда люди болеют чаще. Каких лекарств сейчас нет в аптеках? Когда возобновятся поставки?

Проверенная информация о лекарственных препаратах, которые недоступны из-за трудностей с поставками или их реализация прекращена, содержится в регистре лекарственных препаратов (ravimiregister.ee). При поиске препарата по желаемым признакам (например, название препарата, действующее вещество, показания и т. п. ), на красном фоне появляются все лекарства, реализуемые в Эстонии, с доступностью которых имеются проблемы или которые не поступают в Эстонии.

Большинство сложностей с поставками – не критичны с точки зрения здоровья человека, в подавляющем большинстве лекарства можно заменить. Любой желающий может уведомить Департамент лекарственных средств о затруднениях в поставках. Для держателей торговой лицензии это обязательно, но также ожидаем сообщения от врачей, аптекарей, пациентов. Чем раньше мы осознаем проблему, тем быстрее в сотрудничестве могут родиться решения.

2. Имеет ли смысл купить сейчас необходимые лекарства на случай, если они могут исчезнуть из продажи? Какие лекарства могут исчезнуть из продажи?

Пациенту важно иметь представление о необходимых для себя лекарствах и их домашних запасах. Для того чтобы в случае затруднения поставок лечение не прекращалось, рекомендуется обратиться в аптеку не сразу после приема последней дозы, а раньше, чтобы при возникновении проблем с доступностью времени решить их совместно с аптекарем или врачом.

Рекомендуем хранить дома:

месячный запас рецептурных препаратов, необходимых для лечения хронических заболеваний;

недельный запас безрецептурных лекарств, которые часто требуются и используются при оказании первой помощи.

3. Почему некоторые лекарства, разрешенные к продаже в Великобритании и других странах, не лицензированы в ЕС? Почему это такой длительный процесс?

Для получения торговой лицензии изготовитель препарата должен подать ходатайство с объемной дополнительной документацией в те страны, где планируется продавать лекарство. Производители также могут принимать стратегические решения, в какой регион будет подана первая заявка на получение торговой лицензии. Роль официальных органов заключается в том, чтобы направлять предпринимателей и консультировать их по поводу необходимых шагов в своей стране. Для оценки Департамент лекарственных средств получает такие подробные сведения (в т. ч. – результаты научных исследований и испытаний), которые доказывают, что польза от применения препарата превышает потенциальные риски. В Европейском союзе в настоящее время действует единое правило, согласно которому оценка этих данных может длиться до 210 дней.

4. Как часто новые лекарства получают разрешение на продажу в Эстонии? Какие препараты недавно были лицензированы?

В течение 2022 года Департамент лекарственных средств получил более 200 новых лекарственных препаратов, применяемых для здоровья человека. Наибольшую долю составляют противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты, а также препараты, действующие на сердечно-сосудистую систему, применяемые для лечения диабета, и противотромбозные препараты.

5. Можно ли покупать лекарства, которых нет в ЕС, через интернет из других стран?

По почте лекарства можно пересылать только от частного лица частному лицу. Подразумевается, что эти лекарства – только для личного использования, их не должно быть больше, чем нужно для лечения. Запрещено пересылать ряд препаратов, в т. ч. новые лекарства. Если количество лекарства – больше, чем пять упаковок, или оно не соответствует ряду других требований, необходимо получить разрешение Департамента лекарственных средств.

В интернет-аптеках легально можно заказывать только лекарства, имеющие разрешение на продажу в Эстонии. Они также должны быть в упаковке на эстонском языке. Заказывать лекарства из интернет-аптек третьих стран запрещено.

6. Действуют ли в отношении ветеринарных препаратов те же требования, что и к лекарствам для людей?