Нехватка жизненно важных лекарств: почему в Эстонии их просто не достать?(6)
В семье Ингрид случилась беда – заболела любимая кошка Мася. У нее нашли вирусный перитонит кошек, или по-научному feline infectious peritonitis (FIP). Каких-то пять-десять лет назад это заболевание считалось неизбежно смертельным. К счастью, сейчас от него нашли спасение – разработан новый препарат, который дает очень хорошие результаты и спасает кошачьи жизни. Но вот в Эстонии этого лекарства нет, так как у него нет соответствующей лицензии на продажу в ЕС. Хозяевам приходится доставать его полулегально на свой страх и риск. К сожалению, проблема нехватки лекарств касается в нашей стране и людей, и животных, пишет „МК-Эстония“.
Ингрид рассказывает, что болезнь кошки стала для семьи большой тяжестью на сердце. Любимое, обычно шустрое и любопытное животное в один момент стало вялым и апатичным.
„Мася стала грустной, потеряла аппетит, стала заметно горячей. В клинике провели анализы, обнаружили FIP. Сказали, что если раньше это был 100% летальный исход, то сейчас есть лекарство. Мы почитали в интернете, что это лекарство на самом деле изобретали для лечения Эболы, но при испытаниях на животных обнаружили, что оно помогает и от FIP. К сожалению, этот препарат в ЕС не лицензирован, и использовать его приходится на свой страх и риск. Достать его в Эстонии можно, поскольку оно продается в Украине, Белоруссии, Англии“, – говорит Ингрид.
Хотя ввоз нелицензированных в ЕС лекарств в Эстонию запрещен, они все же попадают сюда, и семья Ингрид нашла возможность приобрести препарат. Надо отметить, что стоимость его – не каждому по карману.
„Нам лечение курсом на три месяца обошлось более чем в 2000 евро“, – говорит Ингрид.
Нелегальное лечение
„В Англии есть препарат, который легализован. И в Австралии – тоже. В Белоруссии выпустили свой препарат. Но это все не Европа, поэтому мы оттуда не можем получить лекарств. А вообще разные фармацевтические компании в разных странах Европы делают сейчас это лекарство под разными брендами. На этом зарабатывают много денег. Поэтому выбор-то большой, но легальных препаратов нет. И в ближайшее время вряд ли в Европе они будут легализованы, так как все исследования были приостановлены из-за человеческого коронавируса. Все деньги ушли на разработку вакцин и т.д. Если бы не это, то препарат мог бы быть легализован еще года четыре назад“, – считает ветврач Ольга Сятковская.
FIP – не единственное заболевание у животных, для лечения которого приходится использовать лекарства, не имеющие лицензии в ЕС.
По ее словам, последние четыре года FIP в Эстонии успешно лечат с помощью еще не лицензированных препаратов. И цена лечения уже тоже немного снизилась. В зависимости от формы FIP и состояния животного стоимость курса лечения – от 1000 до 3000 евро.
Сятковская добавляет, что владельцы знают о том, что лекарство используется „офф лейбл“, и они соглашаются на такое лечение, поскольку выбора нет.
По ее словам, FIP – не единственное заболевание у животных, для лечения которого приходится использовать лекарства, не имеющие лицензии в ЕС.
Однако несмотря на отсутствие лицензии, лекарство от FIP оказалось очень эффективным, и, по ее словам, почти в каждом случае больное животное удается спасти.
„99% животных выздоравливают, если болезнь не запущена. Но проблема в том, что поскольку владельцы сами могут достать лекарство, появляется много „гугл-докторов“. Владельцы животных сами начинают лечить у них то, что может и не являться FIP. Таким образом они вызывают резистентность, в итоге препарат перестает действовать“, – добавляет ветврач.
Нехватка лекарств – обычное дело
В Эстонии – трудности с доступностью лекарств не только для животных. В полной мере это ощутимо и в отношении медикаментов для людей. Регулярные сложности наблюдаются с поставками даже разрешенных препаратов, а что уж говорить о тех, что не имеют лицензии.
„Трудности с поставками – это ситуация, когда запасы лекарства в стране не отвечают его потребностям. Причины – разные. Они могут коснуться любого лекарства в любое время, поскольку процесс производства и доставки медикаментов – очень длинный. Сложности с поставками лекарств есть во всех странах“, – констатирует специалист отдела импортно-экспортного надзора Департамента лекарственных средств Стелла Сулаоя.
По ее словам, большинство сложностей с доставкой не создают проблем для людей, поскольку отсутствующее лекарство обычно можно заменить.
„В любое время есть сложности с поставками более сотни лекарств, и так было на протяжении многих годов“, – отмечает Сулаоя.
Она добавляет, что лекарства по эстонским рецептам можно также купить в Финляндии, Польше, Хорватии и Португалии.
Также департамент по требованию врача может разрешить использование лекарства, имеющего регистрационное удостоверение в другой стране.
„В ситуации, когда необходимый пациенту лекарственный препарат, имеющий разрешение на продажу, недоступен, а подходящей альтернативы нет, врач может написать рецептурную заявку на применение лекарства, имеющего разрешение на продажу в какой-либо другой стране. После получения положительного решения от Департамента лекарственных средств рецепт становится активным, и пациент может обратиться за получением лекарства в ближайшую к нему аптеку. Аптека подает заказ оптовому продавцу, который ищет возможности заказать необходимое лекарство за границей. Аптекарь сообщит, как поступит препарат, и пациент получит необходимое лекарство“, – объясняет Сулаоя.
Что касается нелицензированных в Европе лекарств, то специалист департамента отмечает, что с большой вероятностью в ЕС обязательно есть препарат с другим действующим веществом, который можно использовать при том же диагнозе, и человек без лечения не останется.
Если же такого препарата в ЕС нет, то по ходатайству врача и разрешению Департамента лекарственных средств лекарство можно заказать и вне ЕС.
Для людей и для кошек
Что касается препаратов для животных, то врач-ветеринар имеет право использовать медикаменты, у которых нет разрешения на продажу в Эстонии, но которые доступны в странах ЕС. В исключительных случаях допустимо использовать лекарство, которое лицензировано за пределами ЕС, но для его покупки нужно разрешение департамента. При его наличии оптовый продавец сможет препарат заказать.
„Ветврачи же не имеют права самостоятельно заказывать лекарства вне ЕС“, – объясняет Сулаоя.
Kонкретно по поводу лекарства от кошачьего FIP в Департаменте лекарственных средств говорят, что в ЕС и в Эстонии есть разрешенное средство, которое ориентировано на людей, но которое в мировой практике используют и на кошках. Это средство – в виде инъекций.
„В Эстонию этот препарат поступил в порядке госзакупок для использования в больницах. До аптек и ветеринаров он еще не дошел. Возможность доставки находится на стадии выяснения“, – объясняет специалист бюро клинической оценки Департамента лекарственных средств Эпп Юлевайно.
Препарат может заказать только ветеринар с действующей лицензией – как правило, ветеринар, имеющий лицензию Великобритании или Австралии, и только для лечения конкретного пациента.
Она также добавляет, что в Великобритании и Австралии существует одобренное этими странами лекарство, предназначенное специально для кошек. Но речь идет о препарате, изготавливаемом в специальном центре и не имеющем лицензии на продажу, то есть это – не готовое лекарство, которое можно купить в аптеке.
„Из-за отсутствия торговой лицензии его сложно ввезти в страны ЕС, и в настоящее время данный препарат, к сожалению, недоступен для ветеринаров Эстонии. Однако Департамент лекарственных средств осведомлен о ситуации и пытается найти пути решения. Поскольку речь идет о несанкционированном лекарственном средстве из так называемых третьих стран в понимании Европейского союза, ситуация очень осложнена с юридической точки зрения“, – говорит Юлевайно.
Она добавляет, что центр, производящий препарат, не продает его напрямую частным клиентам (владельцам животных), поэтому они не могут сами купить его за границей. Препарат может заказать только ветеринар с действующей лицензией – как правило, ветеринар, имеющий лицензию Великобритании или Австралии, и только для лечения конкретного пациента.
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