Какой будет вторая половина осени? Прогнозы синоптиков и предсказателей

„Лето этого года было одним из самых теплых в Европе, и сентябрь также оказался по-летнему теплым, особенно его первая половина. Но также и вторая половина сентября – с температурой более 25 градусов в сердце Европы и более 30 градусов в Южной Европе. А оттуда юго-западным и западным течениями тепло прибыло к нам“, – рассказывает главный синоптик отдела прогноза погоды Агентства по окружающей среде Хельви Мейтерн.

Давление определяет погоду

„Важную роль в перераспределении тепла и влаги играет размещение зон давления. Так, в начале сентября с областью высокого давления из Западной Европы пришла очень теплая воздушная масса из Африки. Когда область высокого давления переместилась на восток, открылся южный поток, и из Южной Европы пришла субтропическая воздушная масса. Во второй половине месяца из Западной Европы вновь пришла область высокого давления с теплой сухой воздушной массой. Таким образом, наблюдался постоянный приток тепла“, – объясняет синоптик.

Кроме того, по его словам, температура воды в окружающих нас морских акваториях – на два-три, а иногда даже на четыре градуса выше обычной, что сохраняет ночную температуру довольно высокой на побережье, а в случае более ветреной погоды – и в глубине страны.

„В октябре области высокого давления играют второстепенную роль, и наша погода начинает определяться областями низкого давления, прибывающими сюда из Атлантики с западным течением. Они приносят ветер, штормы и дожди, а за ними прибывает прохладная, а затем более холодная воздушная масса“, – говорит Хельви Мейтерн.

По информации Агентства окружающей среды, в конце этого месяца холодные и влажные воздушные массы, приходящие с северо-западным течением, могут принести снег и мокрый снег, а в некоторых местах снежный покров будет держаться несколько дней.

Средняя температура воздуха во второй половине месяца, по прогнозу, будет близка к норме или несколько выше (норма 5,2..8,7 °C). А осадки – в пределах нормы и даже более (норма 61..83 мм).

Теплый ноябрь