Какой будет вторая половина осени? Прогнозы синоптиков и предсказателей
Сентябрь в этом году оказался самым теплым за всю историю эстонских метеорологических наблюдений. Средняя температура была 15,6 градуса! До этого самый теплый сентябрь был аж 89 лет назад, тогда средняя температура составила 15,1 градуса. Газета „МК-Эстония“ узнала у метеорологов и специалистов по предсказанию погоды, какой будет вторая половина осени и чего ждать от погоды в конце октября и ноябре.
„Лето этого года было одним из самых теплых в Европе, и сентябрь также оказался по-летнему теплым, особенно его первая половина. Но также и вторая половина сентября – с температурой более 25 градусов в сердце Европы и более 30 градусов в Южной Европе. А оттуда юго-западным и западным течениями тепло прибыло к нам“, – рассказывает главный синоптик отдела прогноза погоды Агентства по окружающей среде Хельви Мейтерн.
Давление определяет погоду
„Важную роль в перераспределении тепла и влаги играет размещение зон давления. Так, в начале сентября с областью высокого давления из Западной Европы пришла очень теплая воздушная масса из Африки. Когда область высокого давления переместилась на восток, открылся южный поток, и из Южной Европы пришла субтропическая воздушная масса. Во второй половине месяца из Западной Европы вновь пришла область высокого давления с теплой сухой воздушной массой. Таким образом, наблюдался постоянный приток тепла“, – объясняет синоптик.
Кроме того, по его словам, температура воды в окружающих нас морских акваториях – на два-три, а иногда даже на четыре градуса выше обычной, что сохраняет ночную температуру довольно высокой на побережье, а в случае более ветреной погоды – и в глубине страны.
„В октябре области высокого давления играют второстепенную роль, и наша погода начинает определяться областями низкого давления, прибывающими сюда из Атлантики с западным течением. Они приносят ветер, штормы и дожди, а за ними прибывает прохладная, а затем более холодная воздушная масса“, – говорит Хельви Мейтерн.
По информации Агентства окружающей среды, в конце этого месяца холодные и влажные воздушные массы, приходящие с северо-западным течением, могут принести снег и мокрый снег, а в некоторых местах снежный покров будет держаться несколько дней.
Средняя температура воздуха во второй половине месяца, по прогнозу, будет близка к норме или несколько выше (норма 5,2..8,7 °C). А осадки – в пределах нормы и даже более (норма 61..83 мм).
Теплый ноябрь
Доцент института физики Тартуского университета Марко Каазик регулярно составляет прогнозы погоды на полгода для Тарту и Ристна. Он подтверждает, что средняя температура сентября на наблюдательной станции Тарту-Тыравере составила 15,6 градуса, что на целый градус выше, чем в 1934 году, который до сих пор удерживал рекорд.
„Помимо общего потепления климата такая ситуация была вызвана областью высокого давления к востоку от Балтии, на западной окраине которой южные ветры постоянно приносили нам теплый воздух. Область высокого давления также обеспечила больше солнечного света, чем обычно бывает в сентябре“, – поясняет Каазик.
Он говорит, что в начале октября атлантические циклоны начали двигаться на восток над Эстонией, и погода внезапно стала прохладнее.
„Ближе к концу месяца снова похолодает, и уже может идти дождь с мокрым снегом“, – прогнозирует доцент Тартуского университета.
„В ноябре снова ожидается область высокого давления на востоке и низкого давления на западе, поэтому большую часть времени поток воздуха идет из южного полушария. Таким образом, ноябрь, как ожидается, будет теплее, чем в среднем за много лет“, – считает Марко Каазик.
Время от времени осадки и ветер
Погоду на будущее можно определять и другими способами, помимо научных. Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс давно наблюдает за природой и выработал свои приметы.
„Засуха оставила свой отпечаток на лете. К счастью, вторая половина лета залечила все раны“, – вспоминает Отс, отмечая, что в этом столетии времена года имеют тенденцию „залезать“ на 2–3 недели в следующий сезон.
Приблизительно 15 ноября Аарне Отс снова ожидает шторм, после которого будет более сильная волна холода. Постоянного холода в будущем он не предвидит.
„Последствия штормов наиболее сильно будут ощущаться в Западной и Северной Эстонии. Такого еще никогда не было“, – добавляет Отс.
Снегу быть
По словам астролога Ольги Потёмкиной, в конце октября вступит в силу период сильных ветров, дождей, который продлится до середины ноября.
Температура воздуха в этот период, по прогнозу Потёмкиной, не будет слишком колебаться и останется на плюсовых значениях, стремящихся к нулю градусов.
„После 20 ноября господин Мороз включит свою морозильную фабрику и начнет щедро одаривать нас снегом, которого в зиму 23–24 годов будет очень много. Особенно обильные снежные бури и заносы ожидаются со второй декады декабря. В рождественские каникулы потеплеет, что из-за гололеда может создать трудные условия для движения как автомобилей, так и пешеходов. Довольно теплая погода сохранится до новогодних праздников, которые пройдут со снежными горками и комфортной температурой“, – прогнозирует астролог.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.