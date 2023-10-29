Грядут изменения: готовы поправки к законам, касающиеся пенсионеров и людей, получающих от государства различные пособия

Изменится порядок доставки пособий на дом

В соответствии с законопроектом будет прекращена доставка на дом дотаций тем, кто уже получает какое-либо другое пособие на расчетный счет.

По данным Департамента социального страхования, по состоянию на август 2022 года 3900 человек получали пенсию или пособие из рук почтальона, а 126 из них получали пособие или компенсацию на банковский счет.

Представитель Министерства социальных дел Аурис Александров комментирует это так: „С 1 января 2024 года больше не будут доставлять по почте пособия и пенсии тем людям, которым платят еще какие-либо дотации на расчетный счет“.

Например, если человек получает пенсию и пособие по недугу, и что-то из этого ему доставляют по почте, а что-то – переводят на расчетный счет, то с 1 января 2024 года все будут переводить на расчетный счет.

Вместо разных – один

Еще одним важным изменением станет то, что люди, которым перечисляли субсидии на разные банковские счета, будут отныне получать государственные пособия на один банковский счет получателя, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

„Большое количество платежных каналов повышает риск того, что платеж может не дойти до человека, который, к примеру, забыл вовремя изменить фамилию или другие данные на каком-то из счетов. Так что нововведение упростит жизнь получателей пособий, поскольку им больше не придется вносить поправки во все существующие расчетные счета в одном или нескольких банках“, – пояснила министр социальных дел Сигне Рийсало.

Почему же люди выбирают доставку пенсий по почте, а не на банковский счет, платя регулярно за эту услугу немалые деньги?

По словам Ауриса Александрова, причины могут быть разные – у людей нет банковского счета, нет договора на оказание банковских услуг и т. д.

Пособия по возвращению больше не будет

Согласно законопроекту, также с 1 января 2024 года прекратится прием заявлений на получение пособий по возвращению.