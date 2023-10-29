Грядут изменения: готовы поправки к законам, касающиеся пенсионеров и людей, получающих от государства различные пособия(35)
Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, и если он будет принят, то коснется пенсионеров и людей, которые получают от государства различные социальные дотации. В частности, доставлять пособия на дом будут не всем. Отменят денежную помощь для репатриантов. Также изменились критерии при расчете пособий для одиноких пенсионеров. В чем же конкретно могут состоять ожидающие жителей Эстонии изменения, выясняла газета „МК-Эстония“.
Изменится порядок доставки пособий на дом
В соответствии с законопроектом будет прекращена доставка на дом дотаций тем, кто уже получает какое-либо другое пособие на расчетный счет.
По данным Департамента социального страхования, по состоянию на август 2022 года 3900 человек получали пенсию или пособие из рук почтальона, а 126 из них получали пособие или компенсацию на банковский счет.
Представитель Министерства социальных дел Аурис Александров комментирует это так: „С 1 января 2024 года больше не будут доставлять по почте пособия и пенсии тем людям, которым платят еще какие-либо дотации на расчетный счет“.
Например, если человек получает пенсию и пособие по недугу, и что-то из этого ему доставляют по почте, а что-то – переводят на расчетный счет, то с 1 января 2024 года все будут переводить на расчетный счет.
Вместо разных – один
Еще одним важным изменением станет то, что люди, которым перечисляли субсидии на разные банковские счета, будут отныне получать государственные пособия на один банковский счет получателя, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.
„Большое количество платежных каналов повышает риск того, что платеж может не дойти до человека, который, к примеру, забыл вовремя изменить фамилию или другие данные на каком-то из счетов. Так что нововведение упростит жизнь получателей пособий, поскольку им больше не придется вносить поправки во все существующие расчетные счета в одном или нескольких банках“, – пояснила министр социальных дел Сигне Рийсало.
Почему же люди выбирают доставку пенсий по почте, а не на банковский счет, платя регулярно за эту услугу немалые деньги?
По словам Ауриса Александрова, причины могут быть разные – у людей нет банковского счета, нет договора на оказание банковских услуг и т. д.
Пособия по возвращению больше не будет
Согласно законопроекту, также с 1 января 2024 года прекратится прием заявлений на получение пособий по возвращению.
Это пособие выплачивают гражданам Эстонии или лицам эстонской национальности пенсионного возраста, вернувшимся на жительство в Эстонию из-за границы. Субсидию выплачивают также члену семьи, который поселяется в Эстонии вместе с возвращенцем (супругу, ребенку, родителю). Размер дотации равен текущему размеру народной пенсии, которая в 2023 году составляет 295,34 евро.
Согласно данным Департамента социального страхования, по состоянию на июль это пособие получали 36 человек.
„Количество новых ходатайствующих на протяжении нескольких лет остается небольшим. Нынешние получатели пособия по возвращению, прожившие к 31 марта 2029 года в Эстонии пять лет, будут переведены на народную пенсию. Из 36 нынешних получателей пособия 23 человека прожили в Эстонии не менее пяти лет и после вступления в силу изменений будут получать народную пенсию, 13 получателей еще не прожили в Эстонии пяти лет. Если они вернулись в Эстонию, например, в 2023 году, то пятилетний ценз истечет для них в 2028 году“, – отмечают в Министерстве социальных дел.
Таким образом, те 36 человек, которые получали пособие до сих пор, и люди, подавшие ходатайство о его получении до 31 декабря 2023 года, будут переведены в список получателей народной пенсии.
По словам министра социальных дел Сигне Рийсало, все эти изменения позволят создать более разумную с точки зрения государственного бюджета систему выплаты денежных пособий: „Предлагаемые нами изменения позволят в будущем сэкономить на инфотехнологических расходах и затратах на рабочую силу. Сотрудники, которые сейчас задействованы в системе выплат и фактически занимаются ручным трудом, вместо этого смогут внести свой вклад в повышение качества ИТ-услуг и обработки данных“.
Принцип расчета изменился
В этом году изменился расчет не облагаемого подоходным налогом минимума для пенсионеров по старости, который составляет теперь 704 евро в месяц. Средняя пенсия тем временем выросла до 720 евро. Это означает, что часть одиноких пенсионеров, которые в прошлом году получали единовременное пособие в размере 200 евро, в октябре этого года из-за перерасчетов и повышения пенсии его не получили.
Имеет значение важный критерий: пособие выплачивают тем, чья пенсия по старости меньше, чем средняя пенсия по Эстонии, умноженная на коэффициент 1,2. За расчет берут опубликованную Департаментом статистики за второй квартал 2022 года. То есть в 2023 году – менее 720 евро.
Также человек, согласно регистру народонаселения, должен проживать один. В результате в этом году пособие для одиноких пенсионеров выплатили 62 401 человеку, а еще порядка 30 000 пенсионеров из-за изменения расчетов и беспрецедентного роста пенсий в этом году его не получили. И не исключено, что в следующем году их будет еще больше.
Что нужно знать о выплатах пенсий и пособий?
Пенсию или пособие доставляют почтой на дом бесплатно, если у получателя есть проблемы с передвижением или в случае, если он проживает в малонаселенной местности, где затруднен доступ к банковским услугам. Для этого нужно подать в Департамент социального страхования заявление с объяснением причин, по которым вам нужна доставка на дом. Если вам доставили пенсию на дом, а вас в это время не было дома, почтальон вернет деньги обратно на почту. Если вы не принимаете пенсию в течение двух месяцев, ее выплату приостанавливают. В этом случае для продолжения выплаты пенсии нужно подать заявление, и выплата пенсии будут возобновлена с того момента, когда была приостановлена. Если вам доставляют пенсию на дом, а вы находитесь в больнице, вы можете оформить на кого-либо доверенность на получение своей пенсии. Доверенность должен заверить руководитель медицинского учреждения (главный врач), тогда она действительна для получения пенсии в течение шести месяцев.