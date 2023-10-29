29.10.2023, 09:36
20 лет спустя: в среду будет восстановлено движение трамвая по маршруту номер 5(7)
ФОТО: | TLT
1 ноября в Таллинне будет восстановлено движение по трамвайному маршруту номер пять Копли — Вана-Лыуна. Впервые эта линия была открыта 28 октября 2000 года, а последний раз трамвай прошел по ней почти 20 лет назад.
По словам члена правления предприятия Таллиннский городской транспорт (TLT) Кайдо Падара, восстановление пятого трамвайного маршрута обусловлено тем, что временная линия номер 6 оказалась популярной среди жителей столицы.
Таким образом, с ноября в Таллинне будут действовать пять постоянных трамвайных линий.
За год TLT перевозит трамваями около 20 миллионов пассажиров.
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