Гражданка Кубы пыталась незаконно перевезти соотечественников из России в Сетумаа

В ночь на 16 августа пограничники заметили незаконное пересечение границы в волости Сетумаа в Вырумаа. Пограничный патруль задержал пятерых граждан Республики Куба.

Кубинцев доставили на пограничный кордон Пиуза для оформления нарушения, где они сразу же запросили международную защиту. Скорая помощь проверила состояние их здоровья, госпитализация никому не потребовалась. Была начата процедура по выяснению точных обстоятельств незаконного пересечения границы.

Среди задержанных оказалась 24-летняя гражданка Кубы Дианелис Патрисия Кабрера Эчемендия. Южная окружная прокуратура постановила заключить ее под стражу за незаконное пересечение временной линии контроля Эстонской Республики и организации незаконной перевозки других иностранцев.

В обвинительном заключении было указано, что Дианелис Патрисия Кабрера Эчемендия и еще четверо граждан Кубы незаконно пытались перейти границу в период с 09:33 15 августа до 03:12 16 августа.

В среду Тартуский уездный суд признал Эчемендия виновной и приговорил ее к трем месяцам тюремного заключения, срок которого должен закончиться 29 ноября.

В качестве дополнительного наказания за ним следует депортация и пятилетний запрет на въезд. Решение суда не вступило в законную силу. После чего ее депортируют с запретом посещать Эстонию в течение пяти лет. Решение суда еще не вступило в законную силу.