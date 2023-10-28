Исследование: работодатели не понимают, почему более половины людей на самом деле больше не желают возвращаться в офисы(1)
Unispace, международное предприятие, консультирующее по вопросам рабочей среды, провело в 17 странах исследование, в котором приняли участие 9500 работников и 6650 работодателей. Результаты исследования показали, что 51% людей не желают возвращаться в офисы на повседневной основе и ожидают в качестве компенсации четырёхдневную рабочую неделю или, как минимум, принципиально другой офис.
Согласно результатам исследования Unispace, 72% предприятий сделали своим работникам предписание вернуться в офис, и 20% ожидают этого неофициально. Исследование показало, что по времени работники проводят в офисе в среднем 3,5 дня в неделю, но сами работники желают, чтобы это время сократилось до 2,8 дня. Только треть работников желает находиться в офисе четыре или пять дней в неделю.
По словам Йоонатана Винкеля, руководителя фирмы, которая производит кухонную мебель Softrend и офисную мебель Intuit by Softrend, результаты исследования говорят о значительном разрыве между ожиданиями работников и работодателей. „Если до пандемии договором и зарплатой предусматривалась работа непосредственно в офисе, то теперь люди ожидают, что их присутствие в офисе должно иметь какие-то конкретные цели, и что предприятие со своей стороны создаст для их достижения соответствующие условия“, – сказал Винкель и добавил, что работники ожидают не только другой формы, но и другого содержания.
Исследование Unispace показало, что по оценке 31% респондентов, основной недостаток работы в офисе – недостаточная приватность, и по мнению 27% респондентов – меньшая эффективность. „Однако сами работодатели не склонны считать, что проблема непосредственно в офисах, 40% из них считают главной проблемой время, которое людям приходится тратить на дорогу до офиса и обратно“, – сказал Винкель.
„Стороны не понимают друг друга, и, как стало ясно из результатов исследования, 74% работодателей имеют проблемы с чувством удовлетворённости своих работников. Почти половина предприятий, которые обязали работников вернуться в офис, подтвердили значительный отток рабочей силы, и треть признала, что имеет проблемы с поиском новой рабочей силы“, – добавил Винкель.
„Как в Эстонии, так и за рубежом люди больше не хотят возвращаться в свой старый офис. Офис больше не является местом, куда надо просто ходить, он должен способствовать реальному увеличению дохода. С этой целью компании всё чаще внедряют организацию труда, которую можно корректировать по мере необходимости, и при которой целью работы является результат, а не присутствие на месте. В дизайне офиса это означает живую и адаптируемую рабочую среду, в которой люди могут выбирать место, соответствующее их потребностям в данный момент. Например, в одном помещении могут быть зоны для индивидуальной работы, где удобно концентрироваться и где никто не побеспокоит, и зоны для совместной работы, где хорошо проводить мозговой штурм“, — поделился Винкель.
„Кроме того, люди, возвращающиеся из домашнего офиса в офис работодателя, ожидают гораздо большей конфиденциальности, меньшего шума и домашнего комфорта по сравнению с тем, что было раньше. Именно поэтому были разработаны различные внутренние перегородки и мягкая шумопоглощающая офисная мебель с более домашними линиями“, — добавил Винкель.