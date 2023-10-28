Исследование: работодатели не понимают, почему более половины людей на самом деле больше не желают возвращаться в офисы

Согласно результатам исследования Unispace, 72% предприятий сделали своим работникам предписание вернуться в офис, и 20% ожидают этого неофициально. Исследование показало, что по времени работники проводят в офисе в среднем 3,5 дня в неделю, но сами работники желают, чтобы это время сократилось до 2,8 дня. Только треть работников желает находиться в офисе четыре или пять дней в неделю.

По словам Йоонатана Винкеля, руководителя фирмы, которая производит кухонную мебель Softrend и офисную мебель Intuit by Softrend, результаты исследования говорят о значительном разрыве между ожиданиями работников и работодателей. „Если до пандемии договором и зарплатой предусматривалась работа непосредственно в офисе, то теперь люди ожидают, что их присутствие в офисе должно иметь какие-то конкретные цели, и что предприятие со своей стороны создаст для их достижения соответствующие условия“, – сказал Винкель и добавил, что работники ожидают не только другой формы, но и другого содержания.

Исследование Unispace показало, что по оценке 31% респондентов, основной недостаток работы в офисе – недостаточная приватность, и по мнению 27% респондентов – меньшая эффективность. „Однако сами работодатели не склонны считать, что проблема непосредственно в офисах, 40% из них считают главной проблемой время, которое людям приходится тратить на дорогу до офиса и обратно“, – сказал Винкель.

„Стороны не понимают друг друга, и, как стало ясно из результатов исследования, 74% работодателей имеют проблемы с чувством удовлетворённости своих работников. Почти половина предприятий, которые обязали работников вернуться в офис, подтвердили значительный отток рабочей силы, и треть признала, что имеет проблемы с поиском новой рабочей силы“, – добавил Винкель.