Использование активов РФ в ЕС для помощи Украине: дело сдвинулось с мертвой точки

Стоимость замороженных активов РФ в Евросоюзе оценивается в 211 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти активы сейчас приносят „значительную“ прибыль некоторым европейским финансовым институтам. Идея же заключается в том, чтобы извлечь эти доходы, провести через бюджет ЕС и направить на помощь Украине - как срочную, так и долговременную.

Планы Евросоюза создать 50-миллиардный Фонд поддержки Украины вызывают скепсис у руководства Венгрии и Словакии. „Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире, и мы обусловливаем ее брутальную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги не будут разворованы и что часть этих средств будет использована для восстановления словацкой инфраструктуры в приграничных районах и для поддержки словацких компаний, участвующих в восстановлении Украины“, - заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Одновременно Евросоюз согласовывает 12-й пакет штрафных мер в отношении России. Задача новых санкций - сократить бюджетные поступления РФ от поставок алмазов Евросоюзу и его партнерам. Этот шаг будет сделан в тесном сотрудничестве со странами G7, анонсировала фон дер Ляйен.

Следующий саммит Европейского Союза состоится в Брюсселе 14-15 декабря.