В День поминовения усопших в столичном районе Каламая состоится концерт и будут зажжены свечи

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, по случаю Дня поминовения усопших в Пыхья-Таллинне будет концерт в церкви. „Ждем всех в 19.00 на бесплатный концерт в церкви Калью, где выступит Неле-Лийз Вайксоо под аккомпанемент Райна Ряммала“.

Старейшина добавила, что в этом году продолжится традиция украшения парка Каламая свечами. „Свечи начнем зажигать в 16.30. Всего будет зажжено почти тысяча свечей, которые будут гореть примерно до девяти часов вечера. Свечи предоставит управа района, ждем всех желающих“, - сказала Пихлап.

Зажжение свечей в парке кладбища Каламая начнется в 16:30. В 19 часов в церкви Калью (Калью, 1) начнется концерт Неле-Лийз Вайксоо и Райна Ряммала. Мероприятие бесплатное.