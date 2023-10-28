Таллиннские социал-демократы уверены в сохранении нынешней правящей коалиции

„Слухи – это слухи. В Таллиннском городском собрании же нужно исходить из арифметики в пределах 79 мест. Сейчас у правящего союза Центристской партии и социал-демократов большинство – 44 места. По сравнению с осенью 2021 года, когда была сформирована коалиция, количество депутатов в коалиции не уменьшилось“, – сказал председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

По его словам, очень возможно, что Центристская партия лишиться еще кого-нибудь из своих членов. Но для того, чтобы центристы оказались в Таллинне в оппозиции, вотум недоверия нынешнему мэру должны поддержать 4-5 членов фракции ЦП.

“Теоретически это, конечно, возможно. Но на практике такую ситуацию очень трудно себе представить“, – отметил Кальюлайд.

Однозначно можно исключить появление союза всех представленных в горсобрании Таллинна партий против центристов.

“Такая коалиция в столице привела бы к власти праворадикальную EKRE, а это мировоззренчески неприемлемо для членов округа нашей партии“, – подчеркнул Раймонд Кальюлайд.