ЧП и криминал
28.10.2023, 10:57

ВИДЕО и ФОТО | Пожар из-за газового гриля разрушил жилой дом в Вильянди

 (15)

Вечером в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Вильянди. По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва при использовании газового гриля, в результате чего загорелась крыша четырехэтажного жилого дома.

Двух человек доставили в больницу для проверки здоровья. Пожар окончательно потушили ночью в 00:48 часов. По последней информации, весь многоквартирный дом временно непригоден для проживания из-за пожара, задымления и повреждения водой.

Утром в субботу новая смена спасательной команды проверит безопасность здания, после чего будет принято решение о том, будут ли пускать людей в квартиры. Жителей соседнего дома вчера поздно вечером, к 23 часам, пустили обратно в квартиры. Люди, нуждающиеся в помощи в связи с произошедшим, по-прежнему могут позвонить на кризисную линию города Вильянди по телефону 435 4724. Линия работает круглосуточно.

Дальнейшее разбирательство определит точные обстоятельства и причину пожара.

Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии