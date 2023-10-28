ВИДЕО и ФОТО | Пожар из-за газового гриля разрушил жилой дом в Вильянди

Двух человек доставили в больницу для проверки здоровья. Пожар окончательно потушили ночью в 00:48 часов. По последней информации, весь многоквартирный дом временно непригоден для проживания из-за пожара, задымления и повреждения водой.

Утром в субботу новая смена спасательной команды проверит безопасность здания, после чего будет принято решение о том, будут ли пускать людей в квартиры. Жителей соседнего дома вчера поздно вечером, к 23 часам, пустили обратно в квартиры. Люди, нуждающиеся в помощи в связи с произошедшим, по-прежнему могут позвонить на кризисную линию города Вильянди по телефону 435 4724. Линия работает круглосуточно.