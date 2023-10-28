ВИДЕО и ФОТО | Пожар из-за газового гриля разрушил жилой дом в Вильянди(15)
Вечером в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Вильянди. По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва при использовании газового гриля, в результате чего загорелась крыша четырехэтажного жилого дома.
Двух человек доставили в больницу для проверки здоровья. Пожар окончательно потушили ночью в 00:48 часов. По последней информации, весь многоквартирный дом временно непригоден для проживания из-за пожара, задымления и повреждения водой.
Утром в субботу новая смена спасательной команды проверит безопасность здания, после чего будет принято решение о том, будут ли пускать людей в квартиры. Жителей соседнего дома вчера поздно вечером, к 23 часам, пустили обратно в квартиры. Люди, нуждающиеся в помощи в связи с произошедшим, по-прежнему могут позвонить на кризисную линию города Вильянди по телефону 435 4724. Линия работает круглосуточно.
Дальнейшее разбирательство определит точные обстоятельства и причину пожара.