ЧП и криминал
27.10.2023, 20:24

ВИДЕО и ФОТО | В Вильянди после взрыва газа загорелся жилой дом, людей эвакуировали

 

Сегодня в 18:55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Тооме в Вильянди горит жилой дом. По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва газа.

По словам представителя Спасательного департамента, по предварительным данным, на балконе взорвался газовый баллон, а затем загорелась крыша 4-этажного панельного дома.

Людей эвакуировали, по имеющейся на данный момент информации, никто из людей не пострадал.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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