27.10.2023, 20:24
ВИДЕО и ФОТО | В Вильянди после взрыва газа загорелся жилой дом, людей эвакуировали
По словам представителя Спасательного департамента, по предварительным данным, на балконе взорвался газовый баллон, а затем загорелась крыша 4-этажного панельного дома.
Людей эвакуировали, по имеющейся на данный момент информации, никто из людей не пострадал.
Работы по тушению пожара продолжаются.
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