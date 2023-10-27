ВИДЕО и ФОТО | В Вильянди после взрыва газа загорелся жилой дом, людей эвакуировали

По словам представителя Спасательного департамента, по предварительным данным, на балконе взорвался газовый баллон, а затем загорелась крыша 4-этажного панельного дома.

Людей эвакуировали, по имеющейся на данный момент информации, никто из людей не пострадал.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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