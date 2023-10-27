Есть повод, чтобы порадоваться: в Эстонии самый высокий в странах Балтии необлагаемый налогом доход

В настоящее время в Латвии установлен самый низкий необлагаемый минимум среди стран Балтии - 500 евро, в то время как в Литве он составляет 625 евро, а у нас - 654 евро.

Сейчас в Латвии минимальная зарплата 700 евро, из которых работник получает чистыми 601 евро. Если минимальный необлагаемый подоходным налогом доход будет повышен до литовского уровня, то работник будет получать на 82 евро больше, чем сегодня, пишет латвийский Delfi.

Издание приводит для сравнения: в Литве минимальная зарплата с 2023 года повышена до 840 евро, а необлагаемый минимум составляет 625 евро. В Эстонии минимальная заработная плата с этого года составляет 725 евро в месяц, необлагаемый минимум - 654 евро,

В то же время латвийский предприниматель Райтис Логиньш отмечает, что повышение минимальной заработной платы не улучшит жизненную ситуацию низкооплачиваемых работников, но приведет к увеличению налогового бремени для работодателей.

„Поэтому, если мы хотим помочь этой части общества, важно повысить необлагаемый налогом порог, чтобы быть конкурентоспособными с Эстонией и Литвой“, - считает он.

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