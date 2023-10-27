ФОТО | Прокуратура и КаПо подтверждают, что эстонско-финский кабель связи был порван

По словам госпрокурора Трийны Олев, оператор кабеля связи Эстония — Швеция обнаружил сбой в работе кабеля в то же время и в том же месте, где проходили китайское судно New New Polar Bear и российское „Совморпуть“. Как сказала прокурор, следствие сконцентрировано на этих двух судах, хотя есть и другие версии, которые пока не оглашаются. Обращает на себя внимание то, что вышеупомянутые теплоходы двигались вместе.