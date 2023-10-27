Новости Эстонии
27.10.2023, 15:57

ФОТО | Прокуратура и КаПо подтверждают, что эстонско-финский кабель связи был порван

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Разорванный эстонско-финский кабель
Разорванный эстонско-финский кабель
ФОТО: PROKURATUUR

Прокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) обнародовали сегодня некоторые детали, касающиеся повреждения кабелей связи Эстония — Швеция и Эстония — Финляндия.

По словам госпрокурора Трийны Олев, оператор кабеля связи Эстония — Швеция обнаружил сбой в работе кабеля в то же время и в том же месте, где проходили китайское судно New New Polar Bear и российское „Совморпуть“. Как сказала прокурор, следствие сконцентрировано на этих двух судах, хотя есть и другие версии, которые пока не оглашаются. Обращает на себя внимание то, что вышеупомянутые теплоходы двигались вместе.

По данным прокуратуры на морском дне в месте залегания эстонско-шведского кабеля в обе стороны от него видна длинная борозда, но заместитель гендиректора КаПо Мартин Ааро и прокурор Олев не подтверждают, что этот след такой же, как и в случае с финским кабелем связи.

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