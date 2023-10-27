Таллиннские катки откроются в ноябре: смотрите цены!

В Нымме каток откроется во дворе Ныммеской гимназии, а в Мустамяэ – в парке Мянни. В Ласнамяэ поклонников ледового спорта приглашают в парк Тондираба. Чрезвычайно популярный среди горожан и туристов каток в Старом городе на улице Харью в этом году откроет свой 18-й сезон.

„Открытие катков всегда создает в Таллинне радостное предпраздничное настроение. На катках горожане могут двигаться на свежем воздухе и наслаждаться зимними забавами с семьей и друзьями. Цены на билеты останутся доступными, мы предлагаем пожилым людям и группам школьников возможность бесплатного посещения, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Уличные катки стали очень популярными среди горожан: в прошлом сезоне четыре катка в общей сложности посетили 121 000 раз, из них 40 540 – групповые школьные посещения“.

В новом сезоне группы школьников приглашают на катки по предварительной регистрации с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Билет на каток для них бесплатный, при необходимости на месте можно взять в аренду коньки. Таллиннские пенсионеры старше 65 лет могут бесплатно посещать каток по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Не менее одного раза в месяц на катках будут проходить бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей из Таллинна, также продолжится традиция проведения различных праздников.

Стоимость одного часа катания на столичных катках в новом сезоне составит от 6,30 до 9,50 евро, для детей и пенсионеров действует льготная цена – от 4,20 до 6,30 евро. В продаже сезонные абонементы, которые дают право неограниченного посещения всех катков. На каток можно приходить со своими коньками, аренда коньков на месте стоит 4,5 евро.

Информация о мероприятиях в честь открытия катков будет распространена в ближайшее время районными управами. Услугу Таллиннских катков осуществляет договорной партнер города, выбранный в ходе государственного тендера, предприятие HK Hall OÜ. Подробнее: https://uisupark.ee/ru/ .

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