Политолог: Путин понимает, что если дойдет до какого-то серьезного противостояния, Орбан будет с Европейским союзом, а не с ним

Астров уверен, что Венгрия не встанет на сторону Путина, если речь пойдет о серьезном конфликте между Россией и ЕС.

„Сегодня мало кто помнит, но когда был конфликт вокруг Косово, и российские войска хотели выдвинуться на позиции рядом с Косово, чтобы противостоять тому, что они рассматривали как интервенцию в Сербию, им помешала это сделать Венгрия, - говорит политолог. - Премьер-министром тогда был тот же Орбан, который просто сказал „нет“ и не пустил российские войска через венгерскую территорию. Опять же, Берлинская стена рухнула в результате решения Венгрии, которая открыла свои границы с Австрией для всех. И это сделало Берлинскую стену бесполезной.

Я думаю, Путин понимает, что в конечном счете, если дойдет до какого-то серьезного противостояния, Орбан будет с Европейским союзом, а не с ним.Так же, как Эрдоган. Они четко показали, что они могут быть заинтересованы в каких-то отношениях с Россией и в каком-то смысле зависеть от российских ресурсов, но во главе угла для них всегда будет стоять Венгрия и Турция, а не российские интересы. И Путин это понимает“.

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