Путину плевать на Венгрию: бывший тартуский профессор рассказал, что стоит за „дружбой“ Орбана с Россией

Это очень давняя история, и до сих пор ничего не произошло. И нет никаких оснований предполагать, что что-то произойдет. Есть какие-то изменения в общерегиональной ситуации - например, выборы, которые прошли в Польше. Они важны для Венгрии, потому что до еклавнего времени Польша была главным союзником Венгрии во всем, что касалось противостоянию ЕС. Как это все изменится сейчас, с формированием нового правительства - пока еще рано говорить. С другой стороны, произошли какие-то изменения в Словакии, которая тоже потенциальный союзник Венгрии. Но самое главное - не это, а изменения в отношениях между Венгрией и Германией. А точнее - между Венгрией и немецкими промышленниками - производителями автомобилей, которые достаточно плотно интегрированы в Венгерскую структуру и на сегодняшний день, так просто оттуда не уйдут. Хотя в перспективе там возможны всякие серьезные подвижки.