ФОТО | В ДТП под Таллинном погиб водитель

Полиция получила в 9.54 сообщение, что в волости Раэ не дороге Суур-Сыямяэ выехал с трассы в кювет и завалился на бок грузовой автомобиль Scania.

Водитель фуры, двигавшийся за попавшей в аварию машиной, сразу остановился, увидел, что водителю аварийного грузовика нужна помощь, позвонил в Центр тревоги и начал реанимационные мероприятия.

К сожалению, несмотря на усилия водителя, полицейских и медиков скорой помощи, 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По словам оперативного дежурного Ида-Харьюского отделения полиции Сандера Лейнберга, на данный момент неясно, почему случилась авари, точную причину смерти водителя выяснит судебно-медицинская экспертиза.

„Хотя ДТП закончилось трагически, мы всё же благодарим водителя, который не проехал мимо, а сразу смело пришел на помощь“, - сказал полицейский.

ДТП произошло на прямом участке трассы, дорожные условия были хорошими, максимально разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.

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