Развитие Ида-Вирумаа не останавливается – уникальный момент для инвестиций

Подать заявку в совместное агентство EAS и KredEx могут все предприятия

„Сейчас наступил уникальный момент, когда с точки зрения предприятий с помощью пособий в Ида-Вирумаа можно инвестировать и развиваться в большем объеме и дешевле, чем где-либо еще. С нами могут связаться предприятия, которые уже работают в этом регионе, а также те, что планируют сюда расширяться“, – говорит член правления совместного агентства EAS и KredEx Сигрид Харьо.

В случае поддержки прикладных исследований небольших предприятий самофинансирование может начинаться с 20 %, в случае же более крупных пособий объем самофинансирования, в зависимости от проекта, составляет 55–75 %.

По словам Харьо, поддержку со стороны фонда получили проекты предприятий в самых разных отраслях промышленности: от производства постоянных магнитов NEO Performance до производства биотоплива Agricom Tehnika и фильтров для воды Aquaphor. „Кроме благоприятных инвестиционных условий, в Ида-Вирумаа есть и необходимая для промышленности инфраструктура: логистические связи и промышленные парки. Есть рабочая сила с производственным опытом, также государство планирует поддерживать переподготовку людей за счет средств ÕUF“, – объясняет Харьо и подтверждает, что целью всех мероприятий является создание в Ида-Вирумаа диверсифицированной, конкурентоспособной и инновационной экономики.

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