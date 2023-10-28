Экономика
28.10.2023, 17:20

Развитие Ида-Вирумаа не останавливается – уникальный момент для инвестиций

 
Бурение золоотвала Балтийской электростанции в Нарве.
Бурение золоотвала Балтийской электростанции в Нарве.
ФОТО: R-S OSA Service OÜ

Фонд справедливого перехода (Õiglase ülemineku fond, ÕÜF) помогает наиболее уязвимым регионам Европы справляться с вызовами, связанными с климатическими целями. Целевым регионом Эстонии является Ида-Вирумаа, и прежде всего из-за местной сланцевой промышленности, а также убедительного переходного процесса. Всего Ида-Вирумаа выделено более 300 миллионов евро. Можно ходатайствовать о трех разных пособиях на развитие промышленности, информационных технологий и предприятий.

Подать заявку в совместное агентство EAS и KredEx могут все предприятия

„Сейчас наступил уникальный момент, когда с точки зрения предприятий с помощью пособий в Ида-Вирумаа можно инвестировать и развиваться в большем объеме и дешевле, чем где-либо еще. С нами могут связаться предприятия, которые уже работают в этом регионе, а также те, что планируют сюда расширяться“, говорит член правления совместного агентства EAS и KredEx Сигрид Харьо.

В случае поддержки прикладных исследований небольших предприятий самофинансирование может начинаться с 20 %, в случае же более крупных пособий объем самофинансирования, в зависимости от проекта, составляет 5575 %.

По словам Харьо, поддержку со стороны фонда получили проекты предприятий в самых разных отраслях промышленности: от производства постоянных магнитов NEO Performance до производства биотоплива Agricom Tehnika и фильтров для воды Aquaphor. „Кроме благоприятных инвестиционных условий, в Ида-Вирумаа есть и необходимая для промышленности инфраструктура: логистические связи и промышленные парки. Есть рабочая сила с производственным опытом, также государство планирует поддерживать переподготовку людей за счет средств ÕUF“, объясняет Харьо и подтверждает, что целью всех мероприятий является создание в Ида-Вирумаа диверсифицированной, конкурентоспособной и инновационной экономики.

Ида-Вирумаа предлагает 1 миллиард возможностей начать производство необходимого для всей Европы сырья

R-S OSA Service OÜ входит в Ragn-Sells Grupp и развивает в Ида-Вирумаа возможности производства из сланцевой золы сверхчистого карбоната кальция. Для этого предприятие планирует построить в Нарве завод по производству карбоната кальция, который напрямую создаст около 50100 рабочих мест, а косвенно – еще 200400 рабочих мест. Общий объем пилотного проекта демонстрационного завода составляет 10,3 миллиона евро, из которых 2,6 миллиона поддержка ÕÜF. По словам руководителя предприятия Алара Салусте, целью новых направлений бизнеса Ragn-Sells Grupp является создание новых решений экономики замкнутого цикла. Все материалы, выходящие из каждого налаженного производства, находят применение, а отходы не образуются. Тот факт, что в Ида-Вирумаа скопилось около 1 миллиарда тонн промышленных отходов, из которых около 50 % составляет зола, образующаяся при производстве электроэнергии из сланца, стал толчком к переходу на экологически сознательную деятельность. В первую очередь предприятие Ragn-Sells начало использовать в производстве именно этот материал золу. Помимо карбоната кальция, из золы можно получать соединения магния, алюминия и кремния.

Салусте: „В Ида-Вирумаа скрывается новый эстонский Skype – сфера производства экологически чистого сырья, потому что именно там есть большое количество сырья, в котором нуждается вся Европа. Все эти материалы будут на 100 % переработаны и помогут уменьшить экологический след. Количество образующихся при производстве сырья отходов составляет около 50 % от общего объема выбросов CO2. Без необходимой технологии переработки отходов (которая была бы экологически чистой и сама по себе) эти отходы бесполезны. При полученной от фонда ÕÜF поддержке можно снизить риски внедрения технологии“.

Развитие промышленности – это развитие государства в целом

Техническая нить скручена и пропитана специальным раствором. Большая часть инвестиций SKS Estonia Textile пойдет на приобретение пропиточной машины.

SKS Estonia Textile OÜ, предприятие с почти сотней сотрудников, инвестирует в расширение производства в Нарве более 1,3 миллиона евро, из которых почти 470 000 евро это поддержка ÕÜF.

„Наше предприятие производит техническую нить, которая используется, например, при производстве автомобильных шин, автомобильных и бытовых шлангов, промышленных лент и промышленных фильтров для бумажной промышленности. Новое оборудование помогает нам разрабатывать новые продукты и увеличивать продажи. А для этого необходимо разработать целую серию, открывающую новые рынки и увеличивающую оборот существующих клиентов. Более современное оборудование помогает оцифровывать и наращивать производство“, поясняет исполнительный директор Светлана Петрова.

„Люди хотят жить и работать в Ида-Вирумаа, но для этого нужно предложить своим сотрудникам достойную зарплату, а при поддержке государства мы можем развиваться и в этом направлении – увеличивать объемы производства и снижать затраты“, добавляет она. Петрова однозначно рекомендует подавать заявки на пособия, предназначенные для предприятий Ида-Вирумаа, ведь каждое предприятие нуждается в развитии, и сейчас есть такая возможность: „Я думаю, что развитие промышленности – это развитие государства в целом. Ида-Вирумаа всегда было и может оставаться промышленным регионом. Предлагаемые меры поддержки могут помочь предприятиям нашего региона реализовать свои планы, а региону в целом стать более привлекательным для жизни“.

Подробнее на eas.ee

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