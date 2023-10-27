Lidl готов начать строительство нового магазина в Ласнамяэ

„Прежде всего, утверждение детальной планировки является хорошей новостью для жителей района, поскольку для них открытие нового магазина Lidl станет большим шагом в направлении более доступных цен“, – сказал член правления Lidl Eesti Арунас Дзикас, по словам которого, утверждение городом Таллинном детальной планировки Линнамяэ теэ прошло не так быстро, как можно было вполне обоснованно ожидать, тем не менее, сегодня этот этап завершён.

Lidl представил общественности детальную планировку земельного участка по адресу Линнамяэ теэ, 28 ещё в январе этого года, и в марте соответствующий проект был направлен в горуправу Таллинна на утверждение, но на принятие решения ушло ещё более полугода. Инвесторы не скрывают, что ведение дел такими темпами вызывает вопросы и влияет на развитие бизнеса в целом.

Арунас Дзикас считает, что тесное сотрудничество инвесторов с городом Таллинном – в интересах обеих сторон. „Мы хотим одного и того же, потому что растущая конкуренция помогает таллиннцам в условиях охлаждения экономики находить лучшие и более доступные предложения для совершения повседневных покупок, кроме того, новый магазин означает также новые рабочие места и поступления в государственную казну“, — добавил член правления Lidl Eesti.

Сейчас у Lidl в Таллинне работают 6 магазинов. Lidl также ожидает получения разрешения на строительство на Линнамяэ теэ и утверждения детальной планировки для нового магазина, строительство которого планируется на Паавли, 10.

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