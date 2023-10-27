ТАБЛИЦА | Почти семь миллионов евро! Именно в такую сумму обошлись компенсации депутатских расходов для налогоплательщиков

Деньги на компенсацию расходов — это как будто так называемые „крышевые“ деньги, в отношении которых больше вопросов, чем ответов. Все идет по принципу JOKK — юридически все корректно. Но если деньги для „крыши“ — это что-то из прошлого, то выплата компенсаций за расходы не теряет своей актуальности.