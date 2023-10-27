Экономика
27.10.2023, 13:15

ТАБЛИЦА | Почти семь миллионов евро! Именно в такую сумму обошлись компенсации депутатских расходов для налогоплательщиков

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Депутаты очень старательно возмещают свои расходы
Депутаты очень старательно возмещают свои расходы
ФОТО: Delfi Meedia/Scanpix

В последнее время вопрос о компенсациях депутатских расходов вновь оказался в центре внимания общественности. Оказывается, с начала 2019 года на это было потрачено почти семь миллионов евро народных денег.

Деньги на компенсацию расходов — это как будто так называемые „крышевые“ деньги, в отношении которых больше вопросов, чем ответов. Все идет по принципу JOKK — юридически все корректно. Но если деньги для „крыши“ — это что-то из прошлого, то выплата компенсаций за расходы не теряет своей актуальности.

В последнее время активно обсуждаются поступки Калле Грюнталя. Пресса освещает то, как Грюнталь использовал деньги налогоплательщиков для покупки бензина и дизельного топлива. Кроме того, выяснилось, что его топливную карту использовали, когда сам он присутствовал на заседании Рийгикогу.

Delfi выяснил, во сколько государству обошлись эти компенсации.

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