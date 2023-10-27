ТАБЛИЦА | Почти семь миллионов евро! Именно в такую сумму обошлись компенсации депутатских расходов для налогоплательщиков(27)
В последнее время вопрос о компенсациях депутатских расходов вновь оказался в центре внимания общественности. Оказывается, с начала 2019 года на это было потрачено почти семь миллионов евро народных денег.
Деньги на компенсацию расходов — это как будто так называемые „крышевые“ деньги, в отношении которых больше вопросов, чем ответов. Все идет по принципу JOKK — юридически все корректно. Но если деньги для „крыши“ — это что-то из прошлого, то выплата компенсаций за расходы не теряет своей актуальности.
В последнее время активно обсуждаются поступки Калле Грюнталя. Пресса освещает то, как Грюнталь использовал деньги налогоплательщиков для покупки бензина и дизельного топлива. Кроме того, выяснилось, что его топливную карту использовали, когда сам он присутствовал на заседании Рийгикогу.