Известная сеть магазинов приняла решение до нового года не вводить цены с новым НСО

По мнению Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, повышать цены за несколько месяцев до увеличения налога несправедливо по отношению к потребителю. „Почему люди из своего кармана должны оплачивать неспособность коммерсантов вовремя заменить ценники? Повышать цены заранее – это все-таки именно выбор, ведь это же странно, что налог увеличится только в январе, а люди начнут платить за это уже в ноябре. Нигде ведь не было слышно, чтобы кто-то собирался возместить потребителям эту разницу“, – сказал Лауринг.

„Поскольку многие предприятия всё же планируют заранее заменить ценники на более дорогие – одни в ноябре, другие в декабре – государство, на самом деле, могло бы немного смягчить это повышение цен. К сожалению, например, предложение указывать на ценниках в переходный период две цены не нашло поддержки, так что у нас, скорее, защищают регуляцию, а не потребителя“, – посетовал Лауринг.

„У нас в ассортименте каждого магазина по 15 тысяч наименований товаров, и на замену всех ценников, начиная с января, потребуется ещё месяц или полтора. Разницу НСО в переходный период мы покроем сами, для нас это означает финансовые потери в размере не менее 100 000 евро. Хотя наценка в магазинах низких цен более чем два раза меньше наценки в магазинах дорогих сетей, но мы годами очень тщательно следим за своими расходами, и теперь количество наших клиентов становится всё больше и больше“, – поделился Лауринг.