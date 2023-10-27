На дома попечения со всех сторон оказывают давление. Где в ближайшее время найти тысячу работников по уходу?

Вступившая в силу 1 июля реформа системы социального попечения изменила принципы оплаты услуги по общему уходу, и плата за место в доме попечения стала постояльцам и их родным по карману. По данным исследования, проведенного при планировании реформы, 22 процента жителей Эстонии в возрасте от 16 лет и старше осуществляют уход за родственниками, т. е. примерно 230 000 человек ухаживают за родственниками, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем или ограничена дееспособность, чаще всего в помощи нуждаются пожилые люди. Свыше 30 000 человек, которые ухаживают за больными и престарелыми родственниками, посвящают этому более 40 часов в неделю.