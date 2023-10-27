Новости Эстонии
27.10.2023, 15:29

На дома попечения со всех сторон оказывают давление. Где в ближайшее время найти тысячу работников по уходу?

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В Эстонии тысячи пожилых людей нуждаются в общем и круглосуточном уходе.
В Эстонии тысячи пожилых людей нуждаются в общем и круглосуточном уходе.
ФОТО: pikselstock | Shutterstock

По всей Эстонии в домах попечения растет плата за место: сказывается и общее подорожание жизни, и повышение зарплаты работников здравоохранения, и рост числа жителей, нуждающихся в услуге по уходу, пишет издание Delfi Ärileht.

Вступившая в силу 1 июля реформа системы социального попечения изменила принципы оплаты услуги по общему уходу, и плата за место в доме попечения стала постояльцам и их родным по карману. По данным исследования, проведенного при планировании реформы, 22 процента жителей Эстонии в возрасте от 16 лет и старше осуществляют уход за родственниками, т. е. примерно 230 000 человек ухаживают за родственниками, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем или ограничена дееспособность, чаще всего в помощи нуждаются пожилые люди. Свыше 30 000 человек, которые ухаживают за больными и престарелыми родственниками, посвящают этому более 40 часов в неделю.

Как сказала член правления дома для пожилых людей Benita Kodu Марилин Ваксман, для того, чтобы оказывать качественную услугу, требуется достаточное количество квалифицированного персонала, кроме того, необходимо учитывать сложившуюся экономическую ситуацию.

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