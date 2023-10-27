Министр образования уладила с Таллинном вопрос о принципах распределения детей по школам

На состоявшейся в среду встрече Каллас и Канте обсуждался возникший в Таллинне вопрос о том, что при назначении школы, помимо пожеланий родителей, учитывается также близость учебного заведения к дому. Поскольку со следующего года все первые классы будут обучаться только на эстонском языке, это означало бы, что некоторым эстонским детям может быть назначена прежняя русская школа.

Выступая в четверг в передаче „Esimene Stuudio“ на телеканале ETV, Каллас отметила, что такой ситуации допускать нельзя.

Она добавила, что сделанное в связи с этим обращение вице-мэра Таллинна Андрея Канте можно рассматривать как крик о помощи, поскольку все школы в дальнейшем будут считаться школами с эстонским языком обучения, и городской администрации нужен некий способ, чтобы их различать.

„Мы разрешили этот вопрос на вчерашней встрече - все равно нужно учитывать, какой у ребенка родной язык - если он пришел [в школу] из эстоноязычного детского сада, его нельзя распределять в [предназначенный для детей с родным русским языком] класс языкового погружения. Если же он пришел из русскоязычного детского сада, где не выучил эстонский язык, то он должен быть распределен в класс языкового погружения“, - сказала министр образования.

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